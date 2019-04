Les Etats africains invités à faire en sorte que le cyberespace protège les citoyens

17 Avril 2019

Brazzaville, Congo, 17 avril (Infosplusgabon) - Le Premier ministre congolais, Clément Mouamba, a invités les Etats africains à faire en sorte que le cyberespace soit avant tout un lieu où l’exercice des libertés fondamentales et la protection de la vie privée sont garantis, à l’ouverture, mardi; à Brazzaville, de la troisième édition du Salon international des technologies de l’information et de l’innovation (OSIANE).

"Nous devons renforcer notre sécurité et en même temps développer de nouveaux modèles économiques, tout en garantissant le savoir technologique à nos jeunes si enthousiastes et si imaginatifs", a notamment déclaré le chef du gouvernement congolais.

Selon lui, le salon OSIANE devient au fil du temps "une référence pour la sous-région d’Afrique centrale dans l’appropriation collective des innovations et des technologies".

Il se tient jusqu’au 18 avril sur le thème "Développer la confiance numérique pour garantir une économie prospère", qui rappelle la nécessité pour les Etats de mieux cerner "les paradigmes qui obligent à être plus vigilants et plus déterminés" face à la protection des citoyens sur internet.

L’essor de l’internet a, en effet, indubitablement conduit à de nouvelles approches vers le numérique avec au fond des controverses sur la protection des citoyens, la confidentialité et l’intégrité des données personnelles.

Internet constitue aujourd’hui un moyen incontournable de développement économique et social.

La révolution numérique, en même temps qu’elle transforme aussi bien la vie quotidienne que l’économie et les modèles de production industrielle, représente un véritable levier de performance et un formidable accélérateur d’innovations, offrant des opportunités nouvelles de développement.

Pourtant, elle est aussi épiée par les menaces de toutes sortes.

Le Congo, a rappelé le ministre des Postes, des télécommunications et de l’économie numérique, Léon Juste Ibombo, a dans ce contexte "approuvé récemment en Conseil des ministres et transmis au Parlement pour adoption la législation sur la cybercriminalité, la cyber sécurité, la protection des données à caractère personnel, les transactions électroniques.

"Nous sommes également résolus à mettre en place l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’informations et la Commission nationale de protection des données afin d’assainir notre environnement numérique ", a indiqué Léon Juste Ibombo.

Au cours de ce salon, des experts nationaux et internationaux vont débattre de plusieurs thèmes, notamment la souveraineté nationale ; sécurité et l’économie numérique et comment se protéger des risques ; les plates-formes de création des médias ; numérique et inclusion financière ; données numériques : protection, traitement et internet des objets, enjeux pour le développement.

