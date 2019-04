Gabon : Libreville surprise par le phénomène d’halo lunaire

17 Avril 2019

LIBREVILLE, 17 avril (Infosplusgabon) – De gros orages à l'horizon ? Les habitants de Libreville, la capitale gabonaise, ont pu découvrir, dans la nuit de mardi à mercredi, une lune dans le ciel présentant un aspect particulier, objet de plusieurs interprétations. Il s’agissait en fait de l’halo lunaire.

C’est un phénomène qui se produit lorsque la Lune est assez basse sur l’horizon et que l’atmosphère est chargée de cristaux de glace présents dans les nuages de haute altitude appelés cirrus ou cirrostratus.

Les cristaux se constituent naturellement dans les nuages suivant une symétrie hexagonale, en prenant la forme d’un prisme allongé, ou bien d’un hexagone ou d’une étoile à six branches aplatis.

Durant leur chute, ces particules, qui présentent des angles tous égaux à 60° ou 120°, peuvent s’orienter spontanément dans le sens horizontal et forment un réseau de prismes qui reflète et réfracte la lumière solaire.

Lorsque la lumière traverse des cristaux entre faces formant entre elles un angle de 60°, le minimum de déviation est de 22°, conditionnant la dimension apparente du halo principal, ou petit halo.

Les parasélènes sont situés à ce même angle de part et d’autre de la Lune lorsque celle-ci est sur l’horizon, et s’en écartent d’autant plus qu’il est haut dans le ciel.

L’halo apparait, à certaines conditions, dans le ciel autour du Soleil ou de la Lune et parfois autour de sources de lumière suffisamment puissantes comme certains lampadaires. Ils ont la forme d'anneaux, d'arcs, de colonnes ou de foyers lumineux et sont engendrés par la réfraction ou la réflexion de la lumière par des cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère (nuages cirriformes, poudrin de glace, etc.).

Il existe de nombreux types de halos, tous formés par l'interaction entre la lumière solaire (directe ou renvoyée par la lune) et des cristaux de glace en suspension dans l'air (poudrin de glace) ou présents dans les nuages visibles de la haute troposphère, entre 5 et 10 km d'altitude, notamment dans les cirrostratus en toute saison.

Le fait d'observer un halo nous permet de connaître immédiatement la température du nuage, l'état physique de l'eau, la taille, la forme et l'orientation des cristaux de glace.

Par contre, si les nuages épaississent rapidement et si des cirrostratus apparaissent, il est possible qu'un front chaud ou des orages approchent et que des nimbostratus donneront des précipitations plus tard.

FIN/INFOSPLUSGABON/MPO/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon