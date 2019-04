Le Fonds africain pour le leadership des femmes lancé à Marrakech

17 Avril 2019

Marrakech, Maroc, 17 avril (Infosplusgabon) – La secrétaire exécutive-adjointe de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), Mme Giovani Biha, a procédé, mardi soir, à Marrakech, au Maroc, au lancement du Fonds africain pour le leadership des femmes, destiné à renforcer l'autonomie économique des femmes, a-t-on constaté sur place.

Ce fonds vise non seulement à renforcer l’autonomie économique des femmes, mais aussi à faciliter l’émergence de femmes gestionnaires de fonds.

Il a également pour but de faciliter l’accès des femmes et des coopératives africaines à des capitaux durables, de réduire les obstacles rencontrés par les femmes gestionnaires d'actifs souhaitant investir dans des entreprises détenues et dirigées par des femmes, tout en fournissant une assistance technique qui permettra d’accélérer la formation et la croissance des femmes gestionnaires d’actifs.

Le fonds a été mis en place par la CEA, sous la direction de la vice-Secrétaire générale de l’ONU, du président de l’Union Africaine, et avec le soutien de l’agence ONU-Femmes, du Bureau de l’Envoyée spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité de la Commission de l’Union africaine et du réseau AWLN, à la suite d’un appel du Réseau des femmes africaines dirigeantes.

Il est attendu qu’au cours de la prochaine décennie, ce fonds puisse investir jusqu'à 500 millions dollars américains dans des entreprises dirigées par des femmes africaines, souvent confrontées à des obstacles financiers qui affectent leurs entreprises.

Le fonds a été lancé en marge du cinquième Forum régional africain sur le développement durable (FRADD), qui démarre ce mercredi dans la capitale touristique marocaine sous le thème "Autonomiser les populations et assurer l'inclusivité et l'égalité".

