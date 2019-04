Le président IBK accepte de débloquer trois mois de salaires en faveur des enseignants grévistes

15 Avril 2019

Bamako, Mali, 15 avril (Infosplusgabon) - Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, accepté que soient payés aux enseignants grévistes depuis plusieurs mois pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail, les trois de salaires gelés par l'Etat, et de s'adresser dans les jours à venir à la nation sur les grands problèmes que connaît le Mali notamment les crises sécuritaire, scolaire et sociale, au terme de sa rencontre dimanche à Bamako, avec les notabilités et les chefs religieux venus plaider la cause de l'école malienne menacée d'une année blanche.

Les notabilités et les chefs religieux ont demandé l’implication du Président Keïta afin que les salaires des enseignants soient débloqués, l'invitant à s’impliquer pour que l’école sorte de cette mauvaise passe et dénonçant la baisse du niveau des élèves maliens qui ne sont plus complétifs à l’échelle sous-régionale et internationale.

Une triste réalité qu'ils imputent aux mouvements de débrayages, devenus monnaie courante dans l’espace scolaire et universitaire.

"Alors qu’une année scolaire normale fait 850 heures, le Mali affiche au compteur une moyenne de 550 heures", regrettent-ils avant de demander au Président Kéita d’ordonner le paiement des salaires, afin que les enseignants reprennent le chemin de l’école.

Les notabilités et les leaders religieux, toutes religions confondues, ont souhaité que les cours se poursuivent jusqu’au mois de juillet pour que l’année soit complète, et que les différentes doléances présentées par les enseignants, soient étudiées, dans une ambiance plus apaisée pour y apporter des solutions.

Le Président IBK a félicité ses interlocuteurs pour "leur rôle de veille et leur constante disponibilité au chevet du pays".

"Aujourd’hui l’éducation est devenue un fonds de commerce pour certains. Et d’autres parlent au nom des enseignants, alors qu’ils ne sont pas en réalité des enseignants", a affirmé le président malien qui a par ailleurs déploré "la posture catégorique adoptée par les grévistes".

Il a laissé entendre qu'il ne saurait refuser quoi que ce soit aux autorités traditionnelles et religieuses et s’est montré disposé à faire en sorte que les salaires soient débloqués.

Il a également assuré ses interlocuteurs qu’il s’adressera à la nation, selon leur souhait. "Nous le ferons, nous sommes en train de nous préparer", a -il-dit.

Les enseignants ont observé des grèves répétitives depuis la rentrée scolaire en octobre dernier et n'entendent reprendre les cours sans la satisfaction de trois points qui constituent aujourd'hui les points de désaccord entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement.

Ces trois points concernent l'octroi d'une prime de documentation, l'octroi d'une prime de logement et l'accès des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales aux services centraux de l'Etat.

