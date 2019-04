Aucune transparence dans la distribution des secours aux victimes du cyclone Idai au Zimbabwe, selon ZHRC

14 Avril 2019

Harare, Zimbabwe, 14 avril (Infosplusgabon) - La Commission des droits de l'homme du Zimbabwe (Zimbabwe Human Rights Commission, ZHRC) a tiré la sonnette d'alarme sur la distribution des secours accordés aux victimes du cyclone Idai, accusant le processus de manque de transparence.

Depuis la fin de la tempête de catégorie 3 du cyclone Idai, qui a ravagé l'est du Zimbabwe entre le 14 et le 17 mars, on a enregistré trop d'accusations de pillage attribuées aux responsables du parti au pouvoir, Zanu PF, et au gouvernement.

''La chaîne d'approvisionnement était gérée de manière efficace depuis le niveau provincial jusqu'au centre de distribution principal du district à Silverstream. Les responsables gouvernementaux, et en particulier le ministère des Services sociaux, sont félicités pour la mise en place de mécanismes garantissant la fluidité des processus impliquant la distribution des secours à ces niveaux", a révélé un nouveau rapport du ZHRC.

''Cependant, la chaîne d'approvisionnement dans les communautés touchées pose problème, car elle manque de mécanismes clairs de transparence. Il y a un manque de clarté et de coordination dans le processus de distribution de l'aide", indique la Commission des droits de l'homme du Zimbabwe.

Le rapport intervient après l'appel lancé mercredi par le gouvernement pour 612,6 millions de dollars américains pour l'assistance humanitaire du cyclone Idai, en dépit de l'appel lancé la semaine précédente par les Nations unies pour une aide humanitaire de 60 millions de dollars.

Au total, le cyclone Idai a rendu 270.000 personnes extrêmement vulnérables au Zimbabwe, selon l'ONU.

Manicaland est la zone la plus durement touchée par le cyclone Idai, avec des vents de 170 km/h et de fortes pluies qui ont provoqué des inondations et la destruction de routes, de ponts, de maisons, de voitures et d’autres biens, qui ont coûté la vie à plus de 200 personnes sur un total de 344 décès confirmés.

