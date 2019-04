Les pays de la CEN-SAD appellent les belligérants en Libye à mettre fin à l'escalade militaire

14 Avril 2019

Tripoli, Libye, 14 avril (Infosplusgabon) - Le Sommet extraordinaire de la Communauté des Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD) a appelé toutes les parties libyennes à mettre fin immédiatement à l'escalade militaire dans le pays.

Les chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté des Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD) ont annoncé le transfert du siège du Secrétariat de Tripoli à N'Djamena, au Tchad, à l'issue d'un sommet d'urgence dans la capitale tchadienne sur l'évolution de la situation en Libye et au Soudan.

"Toutes les parties libyennes sont appelées à respecter un cessez-le-feu immédiat et à relancer le dialogue", a déclaré dimanche dans un communiqué final l'organisation régionale qui a demandé "la cessation immédiate des bombardements dans la capitale, Tripoli".

Prenant la parole lors du sommet, le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki, a déploré que "l'Afrique soit aujourd'hui le continent où la paix et la stabilité font face à des menaces constantes, en particulier dans le Sahel et le Sahara".

Le 32ème sommet ordinaire de l'UA, qui s'est tenu du 10 au 11 février à Addis-Abeba, en Ethiopie, a chargé le Comité de haut niveau sur la Libye de prendre les mesures nécessaires, conjointement avec les Nations unies, pour organiser une Conférence nationale libyenne, pour la paix et la réconciliation globale en juillet et des élections présidentielles et législatives en octobre.

Il a souligné que la crise politique et militaire libyenne et la situation sécuritaire dans le nord du Mali, du Niger et du Burkina Faso et la menace de Boko Haram "nous rappellent l'ampleur des défis à relever".

Les gouvernements de la CEN-SAd ont estimé que la situation chaotique en Libye a directement affecté la détérioration de la situation sécuritaire dans l'ensemble du Sahel.

La Communauté sahélo-saharienne est une organisation régionale de 24 pays africains, créée en février 1998 à Tripoli.

L'organisation s'efforce de réaliser l'intégration économique de ses membres et de relever les défis auxquels la région est confrontée, à savoir l'instabilité, la crise alimentaire et la désertification.

Le 16 février 2013, sa charte a été modifiée dans la capitale tchadienne, N'Djamena, en adoptant sa restructuration pour en faire un instrument plus puissant axé sur la paix, la sécurité et le développement durable.

