Les grands blocs africains discutent des défis de la mise en œuvre des ODD

Addis-Abeba, Ethiopie, 14 avril (Infosplusgabon) - La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) et le Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (UNDESA) organisent un atelier de préparation et de renforcement des capacités à l'intention des principaux groupes et autres parties prenantes d'Afrique afin d'aider les pays à préparer le Forum politique de haut niveau sur le développement durable qui se tiendra à New York du 9 au 18 juillet 2019.

L’atelier aura lieu à Marrakech, au Maroc, à l’occasion de la cinquième session du Forum régional pour le développement durable en Afrique (ARFSD), qui se tiendra du 16 au 18 avril 2019 sur le thème ''Donner aux gens les moyens d’action, assurer l’inclusion et l’égalité''.

Selon la CEA, l'atelier se tiendra à la veille des principales sessions du forum régional et avec pour objectif d'informer les grands groupes et autres parties prenantes du processus de suivi et d'examen relatif à la mise en œuvre du Programme 2030, à la lumière des objectifs de développement durable retenus de 2017 à 2019.

Un responsable de la Division de la technologie, des changements climatiques et des ressources naturelles de la CEA, Charles Akol, a déclaré que l'atelier favoriserait également l'apprentissage mutuel grâce à l'échange d'expériences, aux leçons tirées; aux approches et aux pratiques prometteuses dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et du suivi des progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) et des aspirations de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

''L'accent serait mis sur les objectifs choisis qui sont particulièrement pertinents pour le forum politique de haut niveau de 2019’’, a déclaré M. Akol, ajoutant que l'atelier allait également favoriser le dialogue et le consensus entre les principaux groupes et autres parties prenantes sur leurs perspectives en vue de faire progresser la mise en œuvre des Agendas 2030 et 2063.

Les grands groupes et autres parties prenantes jouent un rôle crucial dans la promotion du développement durable sur le continent, a-t-il déclaré.

''Il est bien connu, par exemple, qu’ils contribuent de manière significative aux efforts visant à renforcer l’inclusion en représentant les populations sans voix, marginalisées et vulnérables; s'engagent dans des activités de renforcement des capacités; et renforcent la participation et l'appropriation des processus de développement par diverses communautés'', a déclaré M. Akol.

Dans sa résolution 70/1 intitulée "Transformer notre monde: le programme de développement durable à l'horizon 2030", l'assemblée générale des Nations unies a reconnu la nécessité d'associer les grands groupes et autres parties prenantes concernées à la mise en œuvre du programme, y compris le suivi et le processus de révision.

A cet égard, les gouvernements, le secteur privé, la société civile, le système des Nations unies et d'autres acteurs ont été invités, dans le cadre d'un partenariat mondial renforcé, à atteindre les objectifs et cibles ambitieux, qui sont au cœur du programme.

"La mise en œuvre efficace des deux programmes nécessite la collaboration de plusieurs acteurs et le renforcement de leurs approches collaboratives et intégrées avec les grands blocs et les autres parties prenantes, ce qui explique la tenue de l'atelier", a ajouté M. Akol.

Des représentants des principaux groupes et des acteurs des structures établissements scolaires et universitaires vont prendre part à l’atelier; les personnes handicapées; les organisations de volontaires; et ceux actifs dans les domaines liés au développement durable.

Les femmes, les enfants et les jeunes, les peuples autochtones, les organisations non gouvernementales, les autorités locales, les travailleurs et les syndicats, les entreprises commerciales et industrielles, la communauté scientifique et technologique et les agriculteurs font partie des principaux groupes.

