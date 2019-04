Plusieurs secteurs vitaux de l'économie tunisienne perturbés par des mouvements de protestation

14 Avril 2019

Tunis, Tunisie, 14 avril (Infosplusgabon) - Le président directeur général de Tunisair, Elyes Mnakbi, a indiqué dimanche que les perturbations enregistrées dans le transport aérien en Tunisie sont dues à l'absence surprise au travail des pilotes à la suite de la demande d'augmentation de salaires qu'ils ont présentée à l'administration de la compagnie.

M. Elyes a estimé que la demande des pilotes est hors de portée de la compagnie qui fait face à des difficultés financières.

Il a ajouté que la compagnie a tenté de trouver une solution à ce problème en faisait recours à la location d'avions de ligne et en créant une cellule de crise mais sans parvenir à mettre fin aux perturbations notées samedi pour 3 vols et 5 autres ce dimanche.

Soulignant la gravité de la situation de la compagnie aérienne tunisienne, le patron de TunisAir a indiqué que la compagnie fait face à d'importantes difficultés financières de telle sorte que les salaires des 7.000 travailleurs ont été difficilement payés en février dernier. Les charges salariales annuelles de la compagnie sont estimées à 340 millions de dinars, a-t-il expliqué, affirmant que ''le paiement des salariés de la compagnie actuellement relève du miracle''.

Plusieurs secteurs vitaux du pays sont actuellement perturbés par des protestations entraînant le blocage des activités dans la vie quotidienne des populations. Ainsi, on note des perturbations dans le transport privé, dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche à cause de la dernière hausse des prix des carburants, signale-t-on.

Les travailleurs du transport des marchandises et du carburant ainsi que des stations-service ont observé une grève de trois jours qui a touché toutes les régions du pays. De leur coté, les chauffeurs de taxis ont annoncé qu'ils vont observer à partir de lundi 06h00 une grève générale illimitée. Le syndicat de cette corporation, a indiqué, dans un communiqué ce dimanche, que ses membres vont fermer les routes, notamment les autoroutes et toutes les entrées de la capitale et des autres villes ainsi que les entrées des régions jusqu'à ce que le gouvernement revienne sur la dernière hausse des prix des carburants.

Le secrétaire général du syndicat, Néji Ben Soultan, a indiqué que cette décision a été prise pour satisfaire leur seule revendication relative au retour aux anciens prix des carburants. Des perturbations avaient aussi touché le mois de mars dernier les moulins, les boulangeries, les industries de lait et ses dérivés, les farines alimentaires et l'emballage des huiles dans plusieurs régions.

