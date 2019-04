Cameroun Coopération économique : le Port de Kribi et le Gicam signent une convention sur le long terme

14 Avril 2019

Cameroun-Economie- Coopération entre le port de Kribi et Gicam

LIBREVILLE, 14 avril (Infosplusgabon) - Selon le Journalintégration, le Port autonome de Kribi (PAK) et le Gicam (le principal mouvement patronal du Cameroun) ont signé recemment une convention de partenariat à l’occasion du premier anniversaire de l’exploitation de l’infrastructure portuaire.

Le port de Kribi subit actuellement une abondante activité sur les quais avec notamment les travaux préliminaires de la deuxième phase qui aboutiront à l’extension du linéaire de quai avec 700 mètres additionnels, le prolongement de la digue de protection de 675 mètres et la construction sur la digue d’un terminal aluminier et d’un terminal à hydrocarbures.

Les travaux réalisés sur la partie terre où près de 20 000 ha de terrains bruts sont projetés à l’horizon 2040 pour les zones d’activités commerciales, logistiques et industrielles n’étaient pas en reste.

Le premier volet de ce chantier a déjà permis de viabiliser 55 hectares dont 6 consacrés à l’usine de transformation des fèves de cacao, 3 au stockage de la biomasse et 46 aux entreprises prioritaires pour le démarrage des activités portuaires.

Le deuxième volet permettra d’aménager d’ici à 2022 une zone d’environ 500 ha de terrains bruts. Des chiffres qui comme ceux engrangés par le PAK depuis le 02 mars 2018, date de sa mise en exploitation commerciale, témoignent non seulement des grandes ambitions que nourrit encore sont top management mais également des grandes opportunités qu’il offre aux opérateurs économiques en général et à ceux du Gicam en particulier.

Ainsi, après une première année d’exploitation largement considérée comme un succès, avec quelques 264 escales de navires, 137 000 conteneurs manutentionnés, 50 000 mètres-cubes de bois exportés et une majorité d’opérations réalisées dans le transbordement. C’est dire si les automatismes et la crédibilité recherchés ont rapidement été atteints, à la satisfaction d’un nombre de plus en plus grand d’acteurs portuaires et de clients. ( Source : https://journalintegration.com)

