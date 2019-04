Rwanda : La Commémoration du 25ème anniversaire du génocide à la Une des journaux cette semaine

13 Avril 2019

Kigali, Rwanda, 13 avril (Infosplusgabon) - Les journaux rwandais sont largement revenus cette semaine sur la commémoration du 25ème anniversaire du Génocide de 1994 contre les Tutsis avec un accent particulier sur les efforts entrepris à l'échelle nationale pour mettre fin à l'idéologie génocidaire.

On rappelle que pendant une période de 100 jours, en 1994, plus d'un million de rwandais, en majorité des Tutsis et des Hutus modérés, avaient perdu la vie dans des exécutions planifiées et orchestrées par le régime au pouvoir de l'époque.

"Kagamé exhorte les Nations Unies à privilégier la lutte contre le déni du génocide", avait tiré le quotidien en anglais, le "New Times", en allusion au discours prononcé par le président rwandais au siège des Nations Unies durant la Commémoration annuelle de la journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda.

En marge de cet événement, le Président Kagamé avait déclaré que quand le génocide est dormant, il prend la forme d'un déni et d'une banalisation.

"Le déni est une fondation idéologique du génocide. Contrecarrer le déni est un acte essentiel pour rompre le cycle et prévenir sa récurrence", a indiqué le président rwandais.

Cette déclaration du président rwandais, selon les médias, s'expliquerait par le fait qu'un nombre important d'auteurs de génocide contre les Tutsis serait éparpillé à travers le monde avec des réseaux de soutien, et est notoirement impliqué dans le déni et la propagation de l'idéologie génocidaire.

Selon le "New Times", le chef de l'Etat rwandais a félicité les pays qui ont mis en place des mesures pour criminaliser le déni, avant d'exhorter d'autres pays à en faire de même.

"La France, l'Italie, le Luxembourg, la Pologne, et la Suisse ont criminalisé le déni du génocide contre les Tutsi, et la Belgique aurait annoncé son intention de les suivre. La France et le Canada ont désigné la journée du 7 avril comme journée de commémoration du Génocide rwandais", souligne, dans ses colonnes, le quotidien, New Times.

Dans un autre article intitulé "le journal français le Monde sous les foudres pour la publication d'une bande dessinée sur la dénégation du génocide", le journal local rwandais en ligne "igiehe.com" a rapporté que le journal français voulait profiter de la commémoration pour créer la confusion dans le but de propager la double théorie génocidaire.

Toujours dans sa publication, le site d'informations rwandais a signalé que beaucoup d'acteurs locaux et internationaux ont condamné la bande dessinée en comparant" le Monde" comme un "journal à caractère raciste" au Rwanda avant le génocide qui avait pour intention de mobiliser les Hutus et de promouvoir la violence à l'encontre des Tutsis.

On se rappelle qu'à la veille du génocide, une station de Radio populaire appelée Radio-Television Libres des mille collines, et connue ultérieurement sous le nom de RTLM, était bien connue au niveau du public rwandais pour sa diffusion des messages de haine et d'encouragements des meurtres et des tortures contre les Tutsis.

Un autre journal extrémiste, Kangura, était également réputé pour ses émissions qui propageaient la haine envers les Tutsis, appelant même souvent à leur totale extermination.

S'agissant de la publication controversée du "Monde", "le igie.Com" informe qu'elle intervient à un moment où un rapport rwandais publié épingle d'éminents hommes politiques français pour avoir soutenu le génocide de 1994.

Dans le même ordre d'idées, le site rappelle également que le président Emmanuel Macron avait demandé à une équipe composée d'experts de faire des investigations sur le rôle de la France dans le génocide rwandais.

D'après "Igie.Com", le président français a indiqué que le panel d'experts se pencherait sur les archives étatiques, notamment les documents militaires et diplomatiques, avant de publier un rapport à l'issue de leur travail.

Selon le média rwandais, cette commission examinera les activités françaises au Rwanda de 1990 à 1994 pour "mieux comprendre et connaître le génocide contre les Tutsis".

Le journal rwandais "Kigali Today" a, quant à lui, rapporté dans ses colonnes que la Commission nationale rwandaise de lutte contre le génocide (CNLG) aurait dénoncé la récente proposition faite par l'église catholique au Rwanda pour la libération des prisonniers condamnés pour leurs implications dans le génocide et qui sont âgés de plus de 75 ans.

"Kigali Today" a, en outre, informé que le Secrétaire exécutif du CNLG, Jean Damascéne Bizimana, aurait également déclaré qu'en dehors des soins de santé dont ont besoin les prisonniers génocidaires très âgés, la question relative à leur élargissement en raison de leurs âges devrait également attirer une attention particulière et un jugement de la part des autorités compétentes.

"La plupart de ces vieux prisonniers génocidaires ont été condamnés d'un crime grave, et leur accorder une liberté prématurée doit faire l'objet d'une évaluation et d'une étude prudentes", conclut le journal.

