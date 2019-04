Nigeria : Buhari souhaite une coopération "plus large" avec les régions du Sahel et de l'Afrique sub-saharienne pour contrer l'entrée d'armes légères dans son pays

13 Avril 2019

Abuja, Nigeria, 13 avril (Infosplusgabon) - Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, est arrivé, samedi à N'Djamena, la capitale tchadienne, à la recherche d'une coopération accrue entre les pays des régions du Sahel et du Sahara pour contrer l'infiltration d'armes légères au Nigeria, tombant entre les mains de milices, de bandits et d’insurgés qui constituent une menace pour les droits de l'homme et la sécurité intérieure.

Selon un communiqué du Porte-parole du président nigérian, Garba Shehu, «le dirigeant nigérian participe à la session extraordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens, la CEN-SAD, aux côtés de son hôte, Idriss Deby Itno, président en exercice de la CEN-SAD, et de leurs homologues du Niger et du Togo, ainsi que des représentants de haut niveau d'autres pays membres.

«Le Nigeria, sous le magistère du président Buhari, travaille en étroite collaboration avec ses voisins immédiats, ces dernières années, pour mettre fin à la disponibilité des armes légères entrant dans ce pays, mais les «développements récents très troublants» ont poussé l'administration à demander l'aide d'un cercle plus large de pays pour réduire les flux illégaux.

«Le président met également sur la table des discussions des problèmes de la migration irrégulière, de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, dans le cadre du caractère sécuritaire de ses engagements.

«C’est en raison de l’importance de cette organisation et du rôle qu’elle peut jouer dans l’amélioration de la sécurité intérieure que le président Buhari a approuvé le paiement des arriérés de cotisations non versés et accéléré les travaux relatifs au processus de réforme et de ratification du traité liant les membres de l'organisation.

"Lors de son séjour à N’Djamena, le Président Buhari devrait également insister sur la protection des Nigérians vivant légalement et illégalement en Libye, pays hôte du secrétariat de la CEN-SAD".

