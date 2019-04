Soudan : Le Conseil militaire par intérim accepte la démission du chef des services de renseignements (NISS)

13 Avril 2019

Khartoum, Soudan, 13 avril (Infosplusgabon) - Le nouveau président du Conseil militaire par intérim, le lieutenant-général, Abdul Fatah Al Burhan, a limogé le très puissant chef du service des renseignements soudanais, Salah Abdala Mohamed Salih, plus connu sous le nom de GOSH.

Selon l'agence officielle de presse soudanaise, Gosh a remis sa démission au président du Conseil militaire, le lieutenant-général Aouf, qui est à la tête du pays au lendemain d'un coup d'Etat sans effusion de sang qui a vu le départ de l'ex-président Béchir.

Cette démission exigée par les manifestants, selon un communiqué du Conseil militaire de transition, a été acceptée par le président du Conseil militaire par intérim.

Cette démission effectuée, le 12 avril 2019, a donné de la crédibilité, selon le Communiqué du Conseil militaire, à GOSH qui pourra ainsi partir avec la tête haute.

Aucune raison n'a été cependant avancée pour justifier la raison de cette démission, même si les manifestants avaient appelé pour le départ du patron du service de renseignements soudanais (NISS), de celui de l'ex-ministre de la défense, Aouf devenu aujourd'hui le chef du Conseil militaire, et celui du numéro 2 de l'actuel Conseil et de l'ex-chef de cabinet.

M. Aouf avait présenté sa démission du ministère de la Défense, le vendredi, de même que M. Maaroof, et ce samedi, c'est au tour de l'ex-patron du service des renseignements, GOSH, le troisième homme qui était dans le collimateur des manifestants.

On rappelle que GOSH avait été nommé à son ancien poste à la tête du NISS par l'ex-président, Omar El Béchir, en 2016, après avoir été limogé un peu plus tôt par l'ex-président en raison de sa supposée puissance grandissante. Le Président Béchir l'avait ramené à son poste originel dès le début des contestations et des manifestations et l'avait également chargé, en outre, de lutter contre la corruption et la fraude.

Et depuis lors, il a mis sur pied un puissant service de sécurité et de renseignements avec des forces parallèles à l'armée et à la Police.

La semaine dernière, selon le Porte-parole du Conseil militaire par intérim, il faisait partie des deux hommes qui ont précipité et exécuté le départ du président Béchir du pouvoir.

Mais malgré tout, il reste impopulaire au niveau des jeunes et des gauchistes au Soudan, même s'il est considéré comme efficace dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme islamiste et bénéficie d'une proximité avec les milieux occidentaux.

