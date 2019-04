"Le dollar américain n'est pas bon pour l'industrie zimbabwéenne", selon le Ministre Ndlovu

13 Avril 2019

Harare, Zimbabwe, 13 avril (Infosplusgabon) - Le ministre zimbabwéen de l'Industrie et du Commerce, Nqobizitha Mangaliso Ndlovu, estime que le dollar des Etats-Unis ne peut plus servir à l'économie du pays, car il porte atteinte au secteur industriel.

Malgré le fait que la réintroduction de la monnaie locale, le dollar RTGS, en février a effectivement mis fin à l'utilisation du billet vert, la nature dépendante des importations du Zimbabwe est toujours largement tributaire des devises étrangères.

Ceci, ajouté au fait que le dollar américain est utilisé comme monnaie de circulation, a maintenu la dépendance du billet vert à un niveau très élevé, même après l'introduction du dollar RTGS.

"Je ne suis pas partisan de l'utilisation du dollar américain. Je crois que j'ai été très clair sur ce point. Je ne crois pas que ce soit bon pour notre économie, je ne crois pas que ce soit bon pour la compétitivité de nos produits, d'autant plus maintenant, quand tout le monde parle du taux de change à cause de la libéralisation qui a eu lieu le 20 février", a déclaré Ndlovu dans un discours prononcé, vendredi dernier, dans un engagement.

L'engagement où Ndlovu s'exprimait était à Alpha Media Conversations, intitulé " Monetary Policy Statement" (Enoncé de politique monétaire) : Opportunités pour l'industrie", organisée par l'organisation privée de médias au Zimbabwe, Alpha Media Holdings.

En tant que monnaie de référence après l'adoption par le Zimbabwe d'un système multi-devises en 2009, le pays d'Afrique australe devait être en mesure de générer facilement des dollars US.

Mais, avec un commerce et des investissements entre les Etats-Unis et le Zimbabwe inférieurs à 200 millions de dollars par an en moyenne, le pays d'Afrique australe s'est efforcé d'obtenir des niveaux adéquats de billet vert pour son usage interne et externe.

L'utilisation interne est pour la monnaie en circulation et l'importation externe de matières premières critiques pour la production.

Même avec l'introduction du dollar RTGS, le billet vert est encore largement utilisé en termes d'espèces en circulation, de prix des biens et services, ainsi que d'importation de matières premières critiques pour la production.

Par exemple, en 2018, le pays a importé des biens d'une valeur de 5,2 milliards de dollars avec des liquidités en circulation évaluées à 2,5 milliards de dollars, dont seulement 760 millions dans les circuits officiels.

En tant que tel, la dépendance vis-à-vis du billet vert a rendu le Zimbabwe non compétitif dans la région, car la plupart de ses échanges commerciaux et de ses investissements étrangers proviennent d'Afrique australe, en particulier d'Afrique du Sud.

C'est parce que le dollar américain est beaucoup plus fort que les monnaies régionales.

Le ministre des Finances Mthuli Ncube y a fait allusion dans la première semaine du mois en déclarant : "Il y a trois ans, j'ai fait une analyse et j'ai découvert que le Zimbabwe avait perdu 50% de sa compétitivité en termes d'exportation de marchandises en utilisant le dollar US comme monnaie de transaction, ainsi que la monnaie locale".

Le manque de compétitivité du Zimbabwe a affecté la capacité du pays à générer des devises étrangères, à savoir le billet vert, laissant ainsi l'industrie incapable de s'approvisionner facilement. Ceci malgré la création d'un marché interbancaire des changes en février où le dollar RTGS devait être utilisé pour échanger contre le billet vert en raison de la baisse des taux de change sur le marché formel.

Actuellement, le taux officiel des prévisions est d'environ 3,1 dollars RTGS pour 1 USD, tandis que les taux parallèles sont de 4,2 dollars RTGS pour 1 USD.

Le président de la Confédération des industries du Zimbabwe, Sifelani Jabangwe, attribue également la piètre performance de l'approvisionnement en devises étrangères à une perte de confiance du gouvernement et des autorités monétaires.

"Pour les entreprises, la période d'octobre peut être qualifiée de très agitée. Les mesures politiques qui ont été mises en place sont conformes à un grand nombre de nos demandes en termes d'élimination des distorsions sur le marché. Mais, malheureusement, beaucoup d'entre elles surviennent à un moment où il y a eu une perte de confiance et je dois admettre dans une certaine mesure que je me méfie des intentions du gouvernement ", a-t-il déclaré.

"Ensuite, il y a l'introduction du marché interbancaire et, malheureusement, pour le moment, il y a eu beaucoup d'acheteurs, mais pas de vendeurs. Malheureusement, ce que le vendeur nous dit, c'est que le taux qui est sur le marché n'est pas celui du marché, et c'est pourquoi nous trouvons des joueurs qui font des transactions en dehors du système formel.

Il a déclaré que le gouvernement devrait créer une plateforme où les vendeurs et les acheteurs pourraient se réunir et discuter de la meilleure façon d'aller de l'avant.

"Le manque de confiance dans la plateforme officielle a eu pour conséquence que les vendeurs ne viennent plus sur le marché... Nous pensons que si le marché interbancaire du forex est basé sur une plateforme acheteur/vendeur volontaire, le taux va effectivement baisser", a déclaré Jabangwe.

De nombreuses entreprises ne fonctionnent pas actuellement parce qu'elles n'ont pas de devises étrangères pour importer des matières premières essentielles.

Les économistes et les analystes soutiennent que l'utilisation du dollar américain comme monnaie plus forte signifie qu'il sera plus coûteux de l'obtenir avec le dollar RTGS, à moins d'être prêt à payer pour sa valeur réelle.

Le président de la commission des comptes publics du Parlement et ancien ministre des finances, Tendai Biti, a appelé officiellement à l'adoption du rand sud-africain, auquel le pays a un meilleur accès en termes de commerce et d'investissements.

Jeudi, Ncube a déclaré à la chaîne américaine Bloomberg TV que le pays introduira une monnaie entièrement couverte au cours des 12 prochains mois, ce qui devrait réduire la demande intérieure et extérieure de monnaie.

