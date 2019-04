Zimbabwe : Les politiques économiques et l'instabilité politique dans le pays éloignent les investisseurs américains selon l'ambassadeur des Etats Unis

13 Avril 2019

Harare, Zimbabwe, 13 avril (Infosplusgabon) - L'ambassadeur des Etats-Unis au Zimbabwe, Brian Nichols, a affirmé que les politiques économiques du gouvernement zimbabwéen empêchent les entreprises de la première économie mondiale d'investir dans ce pays d'Afrique australe.

Selon le Bureau of Economic Analysis du département du Commerce des Etats-Unis, l'investissement direct américain en Afrique a été fixé à 50,2 milliards de dollars en 2017, soit une baisse de 2,7% par rapport aux 51,7 milliards de dollars pour la même période l'an dernier.

Sur l'investissement total en Afrique, le Zimbabwe a reçu un investissement américain d'une valeur de 37 millions de dollars, soit 0,07% du montant. Les statistiques pour 2018 seront publiées au milieu de l'année.

"Les entreprises américaines veulent commercer et investir davantage au Zimbabwe, et je veux les aider à le faire. Beaucoup d'entreprises attendent et observent, et quand je leur demande pourquoi elles n'ont pas encore investi au Zimbabwe, elles ne mentionnent pas les sanctions ; elles s'inquiètent plutôt des politiques économiques du Zimbabwe et de son instabilité politique. La solution à ces préoccupations est simple : le Zimbabwe doit accélérer le processus de réforme", a déclaré M. Nichols dans un article d'opinion publié aujourd'hui.

"Nous travaillons avec diligence pour élargir les liens économiques entre nos pays. Depuis mon arrivée au Zimbabwe, l'ambassade des Etats-Unis a fait la promotion des affaires entre les Zimbabwéens et des dizaines d'entreprises américaines, dont trois entreprises du Fortune 500. Les entreprises américaines reconnaissent l'énorme potentiel du Zimbabwe et font l'éloge de sa main-d'oeuvre instruite et de ses abondantes ressources naturelles".

Les trois sociétés font référence à la société américaine de soins de santé Abbott Laboratories, à General Electric Africa, qui fait partie du conglomérat multinational américain General Electric, et à PepsiCo, Inc., société multinationale d'aliments, de snacks et de boissons.

Mais, a-t-il ajouté, en même temps, les investisseurs américains restent prudents à l'égard du Zimbabwe, compte tenu des décennies de politiques économiques et d'instabilité politique néfastes.

"Les investisseurs veulent voir des mesures concrètes concernant les politiques qui feront du Zimbabwe un pays plus démocratique et plus prospère. Les investisseurs s'inquiètent de la transparence de la réglementation et dans le respect de la primauté du droit, de l'accès aux devises étrangères et de la fin des violations des droits humains. Les violences d'août 2018 ont fait du tort à des citoyens innocents et ont porté atteinte à la réputation du pays et à ses perspectives économiques ", a déclaré M. Nichols.

"Le système judiciaire zimbabwéen doit tenir les auteurs de ces actes responsables, comme l'a recommandé la Commission d'enquête Motlanthe. Les violences de janvier dernier contre les manifestants, les politiciens de l'opposition et les dirigeants syndicaux ont rappelé avec force que le Zimbabwe doit réformer d'urgence ses forces de sécurité".

La Commission Motlanthe était une commission de sept membres créée pour enquêter sur les violences post-électorales qui ont fait au moins six morts au Zimbabwe après les élections du 30 juillet 2018.

L'ancien président sud-africain Kgalema Motlanthe a été nommé président de la commission qui, avec son équipe, a publié des recommandations dont le gouvernement zimbabwéen a toujours tenu compte.

En ce qui concerne la violence de janvier, c'est à la suite de la hausse de 150% du prix du carburant par le président Emmerson Mnangagwa qui a provoqué des protestations publiques qui ont également abouti à des effusions de sang, 17 personnes ayant été tuées.

Pour gagner la confiance des investisseurs, M. Nichols a déclaré que le gouvernement zimbabwéen devrait mettre toutes ses lois en conformité avec la Constitution de 2013 et demander des comptes à ceux qui ont ordonné la violence en janvier, ainsi qu'aux auteurs des violences d'août dernier.

"Certains voudraient blâmer les sanctions américaines pour la crise économique du Zimbabwe. Toutefois, les Etats-Unis ne cherchent pas à nuire au peuple zimbabwéen ; les sanctions américaines ciblent leurs agresseurs et oppresseurs. Il y a actuellement 84 personnes et 56 entités sur la liste ", a déclaré M. Nichols.

"L'objectif est simple : demander des comptes aux auteurs de violations des droits de l'homme et aux personnes corrompues, et signaler que les Etats-unis ne fermeront pas les yeux sur ceux qui sape la Constitution du Zimbabwe et ses institutions démocratiques". Ces sanctions étroites et limitées ne restreignent pas le commerce entre les Etats-Unis et les entreprises zimbabwéennes".

Depuis longtemps, le gouvernement attribue sa récession économique à la loi ZDERA (Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act) de 2001 et à son amendement en 2018.

ZDERA a été adopté par le Congrès des Etats-Unis sous l'ancien président américain, George Walker Bush qui a imposé des sanctions économiques ciblées au Zimbabwe.

Sous ZDERA, il a imposé une série de restrictions, comme nous l'avons déjà mentionné, à 84 personnes et 56 entités que le gouvernement du Zimbabwe a accusées pour ses malheurs économiques.

ZDERA requiert que les Etats-Unis votent contre de nouveaux prêts internationaux par l'intermédiaire de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international (FMI) et d'autres institutions financières dans lesquelles ils ont tous une influence significative.

L'économie zimbabwéenne s'aggravant de plus en plus, comme le FMI l'a récemment prédit, l'économie zimbabwéenne entrerait en récession d'ici la fin de l'année, le soutien financier de ces partenaires multilatéraux est urgent.

Mais, alors que le ZDERA a augmenté le risque de faire des affaires au Zimbabwe, la corruption, les lourdeurs bureaucratiques, les incohérences politiques, le manque d'engagement national et le déficit en droits de propriété sont largement responsables de la dissuasion des investissements.

"Beaucoup de gens confondent la Loi sur la démocratie et le redressement économique du Zimbabwe (ZDERA) avec des sanctions ciblées. C'est un malentendu. Le Zimbabwe n'est déjà pas éligible à de nouveaux prêts en raison de son défaut de paiement et de ses dettes impayées antérieures, les Etats-Unis n'ont jamais voté pour bloquer un prêt international au Zimbabwe ", a déclaré Nichols.

"Ainsi, ZDERA est simplement une feuille de route vers un Zimbabwe pacifique, démocratique, juste et prospère et s'aligne sur les engagements pris par le Président Mnangagwa tout au long de son mandat : réformes économiques, réforme agraire légale et transparente, harmonisation et application de la Constitution 2013, élections libres et régulières, bonne gouvernance et respect de l'Etat de droit et des droits humains".

Il a déclaré qu'aucun Zimbabwéen patriote ne s'y opposerait et que le gouvernement zimbabwéen avait tout à fait le pouvoir d'atteindre ces objectifs et de justifier le retrait du ZDERA.

"Les Etats-Unis aspirent à un partenariat plus étroit avec le gouvernement du Zimbabwe pour développer le commerce et les investissements. Les réformes politiques et économiques sont essentielles", a indiqué M. Nichols.

