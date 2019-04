Buhari au Tchad pour une réunion des dirigeants des Etats sahélo-sahariens

13 Avril 2019

Abuja, Nigeria, 13 avril (Infosplusgabon) - Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a quitté Abuja samedi pour N'Djamena, la capitale tchadienne, afin de participer à la session extraordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD).

Créée par le traité de Tripoli, le 4 février 1998, et composée à l’origine de six membres fondateurs, et de 29 actellement, la CEN-SAD vise principalement à créer une zone de libre-échange en Afrique et à «renforcer la paix, la sécurité, la stabilité et à réaliser le développement économique et social de ses membres".

Des délégations de 22 pays membres sont attendues à la réunion extraordinaire de la CEN-SAD qui se tiendra samedi au Radisson Blu Hotel de N’Djamena.

M. Garba Shehu, porte-parole de la présidence, a déclaré que le Président Buhari et d'autres dirigeants régionaux se joindront à leur hôte, par aileurs président en exercice de la conférence CEN-SAD, le Président Idriss Deby Itno, pour "délibérer entre autres sur les questions politiques et de sécurité, l'état de paix et des moyens de faire face aux menaces multiformes dans la zone CEN-SAD, notamment Boko Haram et les réfugiés ».

Ils sont censés faire une déclaration sur l'entrée en vigueur du traité révisé de la CEN-SAD, destiné à accélérer la réalisation des objectifs de cet organe.

Selon le communiqué, des distinctions seront remises lors de la séance d'ouverture de la Conférence aux chefs d'Etat et aux contingents militaires du Mali, du Soudan, de la Somalie, de la République centrafricaine présents dans le bassin du lac Tchad.

Le Président Buhari est accompagné à la réunion de la CEN-SAD par les gouverneurs des Etats nigérians de Borno, Lagos et Osun, les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Défense, le conseiller à la sécurité nationale, le directeur général de l'Agence nationale du renseignement, le contrôleur général de l’immigration et le Commissaire fédéral aux réfugiés, aux migrants et aux personnes déplacées à l’interne.

Le président sera de retour à Abuja à la fin de la conférence prévue samedi.

