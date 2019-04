Les incertitudes politiques et économiques étouffent l'activité économique de la Tunisie (FMI)

11 Avril 2019

Tunis, Tunisie, 11 avril (Infosplusgabon) - La Tunisie est en train de connaître une reprise modeste, avec un taux de croissance qui devrait passer de 2,6 % en 2018 à 2,7 % en 2019, mais l'activité économique continue de souffrir d'incertitudes politiques et économiques élevées et de goulets d'étranglement structurels comme l'accès souvent inadéquat au financement.

Selon une équipe du Fonds monétaire international (FMI) qui a achevé, mardi, une visite de deux semaines dans ce pays d'Afrique du Nord, la croissance est restée insuffisante pour faire baisser le chômage, qui reste particulièrement élevé pour les jeunes et les femmes.

"Les efforts des autorités tunisiennes pour soutenir la croissance en maîtrisant l'inflation et en stabilisant la dette publique commencent à porter leurs fruits, mais l'économie reste fragile ", a déclaré, mercredi, le chef de l'équipe du FMI, Björn Rother, dans un communiqué.

"Les autorités tunisiennes s'engagent résolument dans un programme politique visant à stabiliser et à réformer l'économie, en tenant compte de la situation sociopolitique tendue à l'approche des élections législatives et présidentielles plus tard cette année. Les autorités et les services du FMI sont parvenus à un accord mutuel sur la plupart des questions et conviennent que les autorités ont besoin d'un peu plus de temps pour donner corps à leurs propositions politiques dans quelques domaines ", a-t-il déclaré, en indiquant que les discussions continueront à Washington, DC, dans les jours qui viennent.

Les discussions entre les services du FMI et les autorités tunisiennes portent sur le programme de réforme du pays et les plans d'action pour la cinquième revue, qui sont soutenus par la Facilité élargie de crédit (FEP) du FMI.

La croissance actuelle de la Tunisie, selon le FMI, a été soutenue par une bonne performance de l'agriculture et des services, en particulier du tourisme. Elle reste trop dépendante de la consommation, tandis que l'investissement et les exportations restent insuffisamment dynamiques.

Les autorités ont resserré la politique monétaire pour contenir les tensions inflationnistes et sont parvenues à réduire sensiblement le déficit budgétaire. Toutefois, des vulnérabilités macroéconomiques élevées continuent de menacer la stabilité économique et l'inflation dépasse 7 %, menaçant le pouvoir d'achat, en particulier des personnes vulnérables de la société.

Les mesures fiscales de 2018 et le renforcement du recouvrement de l'impôt ont amélioré les recettes, alors que les hausses des prix de l'énergie ont contribué à contenir la croissance des subventions énergétiques qui profitent surtout aux mieux nantis. Cela a permis d'accroître les dépenses consacrées aux investissements publics créateurs d'emplois et aux programmes sociaux, qui ont augmenté pour atteindre respectivement 5,6 % du PIB et 2,7 % du PIB en 2018.

La couverture du programme national d'assistance aux familles vulnérables a été élargie (de 250 mille à 285 mille) et le niveau de ses prestations a été relevé. En outre, les autorités améliorent l'accès aux soins médicaux pour les moins bien nantis et enregistrent 600 mille ménages dans une base de données qui facilitera le ciblage des politiques sociales.

"L'endettement extérieur et public important et croissant de la Tunisie engendre d'importants besoins de financement et représente un lourd fardeau pour les générations futures ", a déclaré M. Rother.

"Il est essentiel de maintenir le cap sur la réduction du déficit budgétaire, le renforcement des réserves internationales, le maintien d'une politique monétaire rigoureuse et l'élimination progressive des subventions énergétiques inéquitables tout en protégeant les ménages vulnérables pour maintenir la stabilité économique et soutenir le processus de transition politique dans un contexte de vulnérabilité macroéconomique élevée.

"Il sera également important de mieux contenir la masse salariale du secteur public, qui est l'une des plus élevées au monde en pourcentage du PIB. Cela permettra de créer plus d'espace pour les dépenses essentielles en faveur des ménages vulnérables, de l'éducation et de la santé.

"Les nouveaux défis extérieurs, notamment la volatilité des prix du pétrole, le ralentissement de la croissance dans les pays partenaires de l'UE et les retombées potentielles des conflits dans la région rendent encore plus urgents les progrès dans ce domaine ", a-t-il déclaré.

L'équipe du FMI a estimé qu'une nouvelle accélération des réformes structurelles, y compris l'amélioration de la gouvernance et de l'environnement des entreprises, est nécessaire pour instaurer la confiance. Ces efforts contribueraient à libérer le potentiel du secteur privé et à créer davantage de possibilités et d'emplois pour tous les Tunisiens.

