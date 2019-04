Maurice et le Kenya signent six accords pour renforcer la coopération dans plusieurs domaines

11 Avril 2019

Port-Louis, Maurice, 11 avril (Infosplusgabon) - L'île Maurice et le Kenya ont signé, mercredi, six accords résultant des délibérations de la première commission mixte pour la coopération entre les deux pays, a-t-on constaté dans la capitale mauricienne.

Ces accords sont les suivants: un accord visant à éviter la double imposition (DTAA), un accord de promotion et de protection des investissements (IPPA), un mémorandum d'accord sur la coopération pour le développement des zones économiques spéciales et des zones franches industrielles pour l'exportation du Kenya, un protocole d'accord dans le domaine du tourisme, un protocole d'accord dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et un protocole d'accord dans le domaine des arts et de la culture.

Dans une déclaration après la cérémonie, le Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, a souligné que la DTAA et l'IPPA sont des instruments essentiels pour la promotion d'une coopération économique plus étroite et la protection des investissements entre les deux pays.

Il a déclaré que la signature des accords sur les zones économiques spéciales conduirait à la mise en place d'un cadre favorable aux centres en développement qui renforcerait le développement économique et créerait des possibilités d'emploi.

M. Jugnauth a, en outre, indiqué que les deux parties étaient convenues de poursuivre les consultations en vue de l'établissement d'un mémorandum d'accord sur l'entraide judiciaire, d'un accord sur le transfert des prisonniers et d'un traité d'extradition.

Le Premier ministre a souligné que la position du Kenya en tant que puissance économique dans la région de l’Afrique de l’Est était l’un des principaux partenaires commerciaux de Maurice. "C'est donc une nouvelle ère que Maurice cherche à élaborer des stratégies pour exploiter pleinement le potentiel commercial et développer des industries agro-industrielles communes", a-t-il ajouté, avant de souligner que Maurice importera davantage de produits du Kenya et améliorera la collaboration et les échanges de différents types de sucre.

Sur le plan régional, M. Jugnauth a déclaré que les deux pays étaient déterminés à conjuguer leurs efforts pour s'attaquer aux problèmes de sécurité intérieure liés au terrorisme, à la sécurité maritime, à la pêche illégale, au trafic illicite et au trafic de drogue.

Il a, par ailleurs, souligné que la visite du président kényan, Uhuru Kenyatta, à Maurice, témoignait des excellentes relations que les deux pays partagent, ajoutant qu'ils étaient tous deux engagés dans un partenariat mutuellement bénéfique.

Il a exprimé sa gratitude au gouvernement kényan pour son soutien dans la bataille que le pays mène contre la souveraineté de l’archipel des Chagos.

De son côté, le président kényan a déclaré que les six accords signés entre les deux parties renforceraient le partenariat entre les deux pays.

«Le Kenya encourage davantage d'investisseurs mauriciens potentiels à exploiter les opportunités commerciales et, à cet égard, prévoira des installations et des services», a déclaré le président, avant de faire observer que le Kenya, conscient de l'importance stratégique de Maurice dans l'océan Indien, présidait de l’océan Indien, et de sa position en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, la piraterie maritime et le trafic de drogue.

M. Uhuru Kenyatta a déclaré que les deux pays sont bien placés pour défendre le développement et que, grâce à cette collaboration renforcée, ils auront la possibilité de travailler ensemble, de renforcer la coopération stratégique et d'obtenir des résultats fructueux.

Le Président Kenyatta a souligné que lors des discussions bilatérales avec le Premier ministre Jugnauth, les deux parties ont discuté des possibilités d'explorer les possibilités d'élargir la coopération bilatérale en vue de renforcer les relations cordiales entre les deux pays.

Le président kényan a noté que Maurice et le Kenya étaient dotés de ressources marines et avait souligné la nécessité de garantir l'utilisation durable de ces ressources. Il a également souligné l'importance de renforcer le partenariat sur le transport maritime en reliant Port-Louis à Port Mombasa en tant que catalyseur du développement des affaires et du commerce.

Sur la scène internationale, M. Kenyatta a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par Maurice à la candidature du Kenya à un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies 2021-2022.

Il a également réitéré le soutien indéfectible du Kenya à la bataille en cours pour la souveraineté de l'archipel des Chagos, car ce dernier croit fermement en la protection farouche de l'intégrité souveraine et territoriale.

