La Banque mondiale revoit à la baisse ses prévisions de croissance en Afrique subsaharienne

Dakar, Sénégal, 11 avril (Infosplusgabon) – La reprise de la croissance en Afrique subsaharienne est restée fragile ces dernières années, constate la Banque mondiale qui revoit à la baisse ses prévisions de croissance en 2018.

Dans la 19 ème édition du Rapport Africa's Pulse publié lundi dernier, la Banque mondiale souligne que “la hausse du PIB en 2018 en Afrique subsaharienne est revue à la baisse, à 2,3 pc, avant un léger rebond en 2019, à 2,8 pc”.

Pourtant, souligne l’économiste senior à la Banque mondiale pour l’Afrique, Gérard Kambou, “trois ans après la crise, nous devrions observer une reprise plus généralisée. Or, nous avons dû revoir à nouveau nos estimations à la baisse pour 2018"

Si la Banque mondiale est revenue sur ses estimations, c’est à cause des difficultés notées dans les trois plus grandes économies du continent qui tirent la croissance, à savoir le Nigeria, l’Angola et l’Afrique du Sud.

“Au Nigeria, la croissance s’est certes accélérée en 2018 par rapport à 2017, à la faveur d’une légère reprise dans le secteur non pétrolier, mais elle est restée inférieure à 2 pc. L’Angola demeure en récession, la faiblesse de la production ayant fait brusquement reculer la croissance. L’Afrique du Sud, qui est sortie de la récession au troisième trimestre de 2018, ne connaît qu’une croissance modeste, les incertitudes politiques pesant sur la confiance des investisseurs”, souligne la Banque Mondiale.

Selon le constat de la Banque mondiale, ce sont les pays riches en ressources qui ont obtenu les meilleures performances grâce au redressement du prix des matières premières et de la production minière, et de la hausse de la production agricole et des investissements publics dans les infrastructures.

De même, les pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), qui ont engagé des réformes, commencent à redresser la barre, “même si les efforts semblent marquer le pas dans certains cas”, relève le Rapport de la Banque mondiale.

Egalement, “les économies moins tributaires des ressources naturelles, comme le Kenya, l’Ouganda et le Rwanda et plusieurs pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, dont le Bénin et la Côte d’Ivoire, ont affiché de solides performances en 2018”, note le rapport.

Mais, le Rapport fait état de deux facteurs qui freinent la croissance en Afrique subsaharienne: la dette et la fragilité.

A ce propos, la Banque mondiale souligne que “les pays qui se tournaient jusque-là vers des sources concessionnelles traditionnelles et garanties par l’État pour financer leur dette extérieure font de plus en plus appel à des fonds privés, coûteux et dépendants du marché, qui accentuent les risques”.

Et c’est pour ajouter que ”fin 2018, pratiquement la moitié des pays d’Afrique subsaharienne, couverts par le cadre de viabilité de la dette des pays à faible revenu, étaient menacés de surendettement, voire en situation de surendettement, une proportion qui a doublé par rapport à 2013.

L’atonie de la croissance dans un petit nombre de pays fragiles prive le continent de plus d’un demi-point de pourcentage par an, constate le Rapport, l’équivalent de 2,6 points de pourcentage en cinq ans.

Par ailleurs, la Banque mondiale estime que le passage à l’économie numérique en Afrique subsaharienne pourrait entraîner une hausse de la croissance de pratiquement 2 pc par an et un recul de la pauvreté proche de 1 pc par an. Il faudrait aussi les accompagner par une hausse significative des investissements dans le capital humain.

