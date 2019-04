Nouveau record de transferts de la Diaspora en direction de l'Afrique subsaharienne

11 Avril 2019

Dakar, Sénégal, 11 avril (Infosplusgabon) – Les transferts de la Diaspora vers l’Afrique subsaharienne ont atteint un niveau record en 2018, atteignant 46 milliards de dollars contre 42 milliards de dollars en 2017, soit une hausse de 9,6 pc, selon le Rapport Africa’s Pulse de la Banque mondiale publié lundi dernier.

Le Nigeria se taille la part du lion en recevant plus de la moitié des transferts de fonds, soit 24,3 milliards de dollars. Le Ghana qui se classe à la deuxième place a recueilli 2,7 milliards de dollars. Le Sénégal et le Zimbabwe suivent avec, respectivement 2,2 milliards de dollars et 1,9 milliard de dollars.

Ces montants permettent aux pays bénéficiaires de réaliser des infrastructures importantes dans le domaine de l’éducation et de la santé en direction des populations.

Pour la Banque mondiale, "ces transferts sont en passe de devenir la principale source de financement extérieur des pays en voie de développement”.

L’institution de Bretton Woods regrette cependant le coût élevé des transferts “qui réduit le profit que l’on peut tirer des migrations”.

A ce propos, Dilit Ratha, principal auteur de la note de la Banque, propose une solution consistant à "renégocier des partenariats exclusifs, par exemple, entre les services postaux et un prestataire de services de transfert, et laisser de nouveaux concurrents entrer en lice à travers les bureaux de poste, les banques et les compagnies de télécommunications pour accroître la concurrence et diminuer le prix des transferts".

