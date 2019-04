"Il est encore temps" d'arrêter une "bataille sanglante" à Tripoli, selon le Secrétaire général des Nations unies

11 Avril 2019

New York, Etats-Unis, 11 avril (Infosplusgabon) - Il est encore temps d'éviter une "bataille sanglante" à Tripoli, malgré la poursuite des combats dans et autour de la capitale libyenne, Tripoli, a déclaré le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, mercredi nuit à la presse, à New York.

Auparavant, en faisant le point avec les journalistes, son porte-parole, Stephane Dujarric, avait indiqué que les affrontements "s'intensifiaient, avec l'usage d'artilleries lourdes et de frappes aériennes".

L'Armée nationale libyenne (LNA), qui contrôle une bonne partie de l'Est et du Sud de la Libye, sous le commandement du maréchal Khalifa Haftar, tente d'avancer dans la capitale, mais se heurte à la résistance des combattants pro-gouvernementaux.

M. Guterres a fait savoir que, suite à sa mission la semaine dernière au Moyen-Orient, dont une visite de trois jours en Libye pour soutenir la Mission d'appui de l'ONU (MANUL) et les efforts du président du Conseil présidentiel, Fayez El-Sarraj, pour trouver un consensus politique et mettre fin à des années d'instabilité et de division, il a quitté une réunion avec le maréchal Haftar inquiet et le "cœur lourd", et "jusqu'à présent, ce sentiment a été entièrement confirmé".

"Mais il est encore temps d'arrêter, il est encore temps qu'un cessez-le-feu ait lieu, qu'une cessation des hostilités ait lieu et que l'on évite le pire, qui serait une bataille dramatique et sanglante pour Tripoli", a déclaré le chef de l'ONU.

Il est encore temps "de reconnaître qu'il n'y a pas de solution militaire", a-t-il martelé devant les journalistes. "Seules des solutions politiques peuvent s'appliquer à des situations telles que celle de la Libye".

M. Guterres a réitéré son espoir de voir le processus politique, qui devait être lancé ce week-end par une conférence nationale, se poursuivre.

Mercredi en début de journée, le Représentant spécial de l'ONU pour la Libye et la MANUL, Ghassan Salamé, a rencontré M. Sarraj, pour tenter d'obtenir une désescalade de la situation.

“Je veux exprimer mon énorme admiration pour le travail accompli courageusement sur le terrain par mon Représentant spécial", a dit M. Guterres.

"De mon côté, et en utilisant nos bons offices, nous ferons tout pour soutenir ces efforts", a-t-il dit.

“En même temps, je suis particulièrement préoccupé par la terrible situation des migrants et des réfugiés piégés en Libye", a-t-il dit, ajoutant qu’ il est heureux que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ait pu évacuer les camps de détention à Tripoli.

"Mais il y a de terribles préoccupations non seulement en ce qui concerne la vie des Libyens, mais aussi des migrants et des réfugiés et d'autres étrangers à Tripoli, une raison de plus pour mettre fin aux combats", a-t-il indiqué.

Interrogé sur ce que le Conseil de sécurité pourrait faire à ce stade, il a dit : "Il est très clair pour moi que nous devons relancer un dialogue politique sérieux et une négociation politique sérieuse, mais il est évident que cela ne peut se faire sans arrêter complètement les hostilités, a-t-il répondu.

FIN/INFOSPLUSGABON/ION/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon