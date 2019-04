Le président IBK préside à Bamako une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la Défense nationale

10 Avril 2019

Bamako, Mali, 10 avril (Infosplusgabon) - Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a présidé, mardi, à Bamako, une session extraordinaire du Conseil supérieur de défense nationale, à huis clos, pour faire le point de la mise en œuvre du Plan de sécurisation intégré des régions du Centre (PSIRC) et le point sur l’opération « DAMBE» et examiner les rôles et les implications de la justice dans la stabilisation des régions de Mopti et de Ségou, a-t-on appris de source officielle.

Ce conseil extraordinaire intervient dans un contexte sécuritaire toujours tendu au Mali notamment dans les régions de Mopti et de Ségou, au centre du Mali, cibles d'attaques terroristes contre les forces armées et les populations et théâtres de conflits inter-communautaires ayant fait des centaines de morts.

Le plan de sécurisation mis en œuvre depuis 2018, rappelle-t-on, porte sur le renforcement du dispositif sécuritaire dans les régions ciblées (Ségou et Mopti) et sur la prise en compte des questions de gouvernance et de développement socio-économique.

Le PSIRC est structuré à quatre niveaux : sécurité, gouvernance, développement socioéconomique et communication. Il implante des pôles sécurisés de développement et de gouvernance (PSDG) dans les régions concernées.

Quant à l’opération «DAMBE» des forces armées maliennes, elle vise essentiellement à instaurer un environnement de stabilité qui garantit la libre circulation des personnes et des biens, et la continuité de l’action publique.

L'opération couvre l’intégralité des régions de Mopti (centre), Tombouctou et Gao (nord) et Kidal (extrême nord) ainsi que les parties nord de Ségou (centre) et Koulikoro (nord-ouest).

L’un des objectifs attendus est de parvenir à enrayer les activités terroristes, favoriser le retour des populations déplacées à l'intérieur du Mali comme dans les pays voisins (Mauritanie, Burkina Faso et Niger) et normaliser la vie socio-économique.

Outre le président de la République, sont membres du Conseil supérieur de la Défense nationale: le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de la Défense et des Anciens combattants et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et de hauts responsables de l'armée.

