La Tunisie prolonge l’état d’urgence en raison de la situation en Libye

Tunis, Tunisie, 7 avril (Infosplusgabon) - La Tunisie a décidé, vendredi, de prolonger l’état d’urgence en vigueur dans le pays en raison “essentiellement des développements de la situation en Libye”, a annoncé un communiqué de la présidence tunisienne.

La décision a été prise par le président Béji Caïd Essebsi lors d’une réunion du conseil national de la sécurité à cet effet.

Le communiqué souligne la “gravité des événements qui se déroulent dans ce pays frère” où des affrontements ont opposé les forces du maréchal Khalifa Haftar autoproclamé “chef de l’armée nationale” à celles du gouvernement d’entente national dirigé par Fayez Al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale.

Les troupes de Haftar ont entrepris une offensive destinée selon ce dernier, à “libérer Tripoli”, la capitale libyenne.

Dans un communiqué publié dans la matinée par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie a exprimé sa “grande préoccupation” et sa “profonde inquiétude” face aux “graves développements de la situation en Libye”.

Tunis “appelle toutes les parties libyennes à la retenue et à éviter l’escalade qui est de nature à accroître les souffrances du peuple libyen frère et à menacer sa cohésion et l’intégrité de son territoire”.

La Tunisie insiste sur l’importance de préserver le processus politique conduit par les Nations Unies et à garantir toutes les conditions de succès de la conférence nationale prévue dans les prochains jours et à accélérer la recherche d’une solution pacifique durable qui permette de rétablir la sécurité et la stabilité en Libye”.

De son côté, le ministère tunisien de la Défense a indiqué que “toutes les dispositions préventives ont été prises sur le terrain afin de sécuriser les frontières du Sud-Est et faire face aux éventuelles répercussions” des troubles en Libye avec laquelle la Tunisie partage une frontière longue de 400 km.

Le communiqué fait état d’instructions données aux militaires de faire preuve de vigilance et d’un renforcement des unités de l’armée stationnées dans les deux points de passage de Ras Jedir et Dhehiba entre la Tunisie et la Libye.

Il mentionne “une surveillance accrue des zones frontalières qui met à contribution les moyens aériens de l’armée et les systèmes de contrôle électroniques afin de prévenir tout mouvement suspect”.

L’armée tunisienne a dernièrement creusé une tranchée sur une bonne partie de la frontière libyenne et mis en place un système de surveillance électronique grâce à des équipements fournis par les Etats-Unis et l’Allemagne.

