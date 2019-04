La Tanzanie, l'Ethiopie et le Kenya conviennent d'une feuille de route pour s'attaquer à la migration irrégulière

07 Avril 2019

Dar-es-Salaam, Tanzanie, 7 avril (Infosplusgabon) - La Tanzanie, l'Ethiopie et le Kenya ont convenu de faciliter l'assistance consulaire qui, en retour, va permettre un accès plus facile aux migrants irréguliers dans les prisons, après trois jours de consultations intergouvernementales de haut niveau à Dar-es-Salaam.

Les données disponibles montrent que beaucoup de migrants irréguliers originaires de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique de l'Est continuent d'utiliser la "Route du Sud", espérant atteindre l'Afrique du Sud.

Les trois pays se situent sur cette route en tant que pays d'origine et de transit des migrants. Les migrants voyageant sur cette route sont souvent pris par les autorités migratoires pour avoir franchi les frontières sans les documents requis.

Les autorités de la Tanzanie, de l'Ethiopie et du Kenya se sont rencontrées, du 2 au 4 avril 2019, pour discuter de comment trouver l'équilibre entre la gestion des flux de migration irrégulière vers l'Afrique Australe tout en veillant à ce que les droits humains des migrants soient respectés et protégés.

Durant cette rencontre tripartite, les experts ont pris 27 recommandations clés pour s'attaquer aux conditions de détention et trouver des alternatives à la détention, mais aussi prévenir la migration irrégulière et dangereuse, et développer des approches durables pour leur retour et leur réintégration.

Les recommandations ont été adoptées au troisième jour de la réunion et portent sur l'harmonisation des lois contre le trafic des êtres humains et le trafic illicite des migrants au sein des trois pays, mais aussi la sensibilisation de la diaspora des pays d'origine sur les risques de migration irrégulière.

Selon un communiqué rendu public, vendredi, par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), les recommandations sont conformes aux objectifs du Pacte mondial sur les migrations qui plaide pour une coopération plus forte et des réponses globales aux défis liés à la migration.

Cette rencontre est l'aboutissement d'efforts précédents visant à prendre en main les problèmes liés à la migration sur la Route du Sud. Elle a réuni des participants de haut niveau issus des gouvernements de Tanzanie, d'Ethiopie et du Kenya, dont le ministre des Affaires intérieures de Tanzanie, Kangi Lugola, le Secrétaire d'Etat éthiopien pour la paix, Zeynu Jemal, et l'ambassadeur kényan, Michael Oyugi du ministère des Affaires étrangères. Des représentants de la Délégation de l'UE, des ambassades de pays donateurs et des agences des Nations Unies à Dar-es-Salaam étaient aussi présents.

Le trafic de personne et le trafic illicite de migrants dans la région ont fait l'objet de discussions durant lesquelles les participants ont partagé les meilleurs conseils pratiques et développé des approches holistiques pour faire face à la migration irrégulière sur la Route du Sud.

Ils ont aussi exploré de meilleurs mécanismes de coordination pour protéger les migrants vulnérables et adopté des stratégies destinées à améliorer les politiques et processus de retour volontaire et de réintégration.

M. Lugola a salué la décision de l'Ethiopie d'ouvrir en octobre 2018 un Consulat à Dar-es-Salaam. Selon lui, cette décision a amélioré la coopération entre les deux pays particulièrement en matière de gestion de la migration.

“Depuis son ouverture, 301 Ethiopiens qui étaient dans différentes prisons en Tanzanie sont rentrés au bercail, ce qui témoigne des efforts concertés de l'ambassade d'Ethiopie et du Département tanzanien de l'immigration pour faire face aux problèmes des migrants irréguliers", s'est réjoui M. Lugola.

"Au fur et à mesure que nous avançons, nous devons apprécier notre coopération sur les préoccupations et questions d'intérêt mutuel relatives à la migration comme convenu. A ce stade, j'appelle notre gouvernement à accélérer la mise en oeuvre des accords dans les domaines liés aux questions de migration".

La rencontre a été financée par l'Initiative conjointe dans la Corne de l'Afrique Union européenne (UE) et Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour la protection et la réintégration des migrants. Le programme s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants qui facilite la gestion de la migration sûre, ordonnée, régulière et responsable en élaborant des politiques et processus de protection et de réintégration durable fondés sur les droits et centrés sur le développement.

L’Initiative conjointe UE-OIM, financée par le Fonds fiduciaire de l’UE, a été mise en œuvre en coopération étroite avec 26 pays africains, au total.

