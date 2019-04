Bujumbura abrite une réunion préparatoire de la première assemblée générale de l’ONU-Habitat

07 Avril 2019

Bujumbura, Burundi, 7 avril (Infosplusgabon) - La première assemblée générale de l'ONU-Habitat se tiendra à Nairobi, la capitale kényane, du 27 au 31 mai prochain, a-t-on appris d’une réunion préparatoire au niveau des experts de la Commission technique spécialisée de l'Union africaine (UA) tenue ce vendredi à Bujumbura.

Les experts sont chargés d’examiner et de valider les termes de référence pour l’élaboration d’une Loi-type de l'UA pour le secteur du logement, du développement urbain et des établissements humains en Afrique.

Le Chef de division et représentant de la commission technique spécialisée de l'UA, Mbari Calixte Aristide, a indiqué que la réunion de Bujumbura préparait le terrain à la participation des ministres africains en charge de l'Urbanisme à la prochaine assemblée générale de l’ONU-Habitat.

La réunion technique doit dégager des propositions « concrètes et pragmatiques» allant dans le sens de la transformation économique et structurelle des villes et établissements humains africains, selon la même source.

Les autres voies et moyens à explorer doivent aller dans le sens de « libérer le potentiel inexploité de l’Afrique en matière de logement et d’établissements humains ».

Le ministre burundais des Travaux publics et de l'Aménagement du territoire, Jean-Bosco Ntunzwenimana, de son côté, a salué les efforts de la commission technique spécialisée de l'UA visant le développement coordonné du continent africain à travers des villes et des établissements humains et des espaces de vie plus attrayants, sûrs, résilients et durables.

A l'échelle du continent, les données disponibles font état d'environ 40% de la population africaine qui vivent dans les villes. En 2030, le taux d'urbanisation devrait atteindre 52% avant d'atteindre 62% en 2050.

Au Burundi, les indicateurs urbains officiels font état d’un pourcentage de 64% de la population urbaine vivant actuellement dans des bidonvilles.

En cause, la faiblesse des capacités institutionnelles, techniques et financières des différents intervenants dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisation.

L’amenuisement des terres constructibles est un autre défi majeur pour le Burundi, l'un des plus petits pays de la région des Grands ne dépassant pas une superficie de 27.834 km².

Le pays est encore desservi par un relief accidenté, une densité de population parmi les plus élevées du continent (près de 300 habitants au km²).

C'est aussi un pays essentiellement rural et vivant de l’agriculture.

L'habitat y est dispersé, ce qui rend difficile l’accès aux services sociaux de base dont a besoin la population.

