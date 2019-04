Mali : Soutien financier de 100 millions de F CFA de la CEDEAO aux victimes des récentes attaques meurtrières au Mali

07 Avril 2019

Bamako, Mali, 7 avril (Infosplusgabon) - La Commission de la Communauté économique de Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) va accorder un appui financier symbolique d'un montant de 100 millions de F CFA au Mali, pour soutenir les victimes des violentes attaques des populations du village de Ogossagou, au Centre du pays, où au moins 160 personnes ont été tuées par des hommes armés, a annoncé, jeudi à Bamako, le président de la Commission, l’Ivoirien Jean-Claude Kassi Brou, reçu par le Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga, a-t-on appris de source officielle.

A sa sortie d'audience, Jean Claude Kassi Brou, à la tête d'une importante délégation, a réitéré l’engagement de la Commission de l’organisation sous régionale aux côtés du Mali.

«La CEDEAO a toujours été aux côtés du Mali qui est un pays important dans la Communauté. Tout ce qui se passe au Mali est important pour nous. Nous condamnons avec la dernière énergie, ces actes de violences qui sont d’un autre âge», a-t-il souligné.

Pour Jean-Claude Kassi Brou à la tête de la commission depuis le 31 juillet 2018, "il était important de venir au Mali pour, d’abord, condamner avec la plus grande fermeté toutes ces attaques et toutes ces violences, notamment la dernière en date à Ogossagou qui a choqué le monde entier, mais aussi de présenter les condoléances de la CEDEAO au peuple malien, aux autorités et aux familles endeuillées par ces attaques d’une violence insoupçonnée".

Il a exprimé toute la disponibilité de la CEDEAO à œuvrer aux côtés des autorités maliennes pour faire en sorte que de telles actions ne se reproduisent plus, ajoutant que la Commission prévoit "d’examiner comment aider les personnes affectées au cours de la période de soudure, accompagner le processus de conciliation et de dialogue entre les populations pour l’entente, la cordialité et vivre ensemble".

La CEDEAO regroupe le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée Bissau, la Guinée Conakry, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.

