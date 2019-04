La Tunisie profondément préoccupée par la situation militaire en Libye

07 Avril 2019

Tunis, Tunisie, 7 avril (Infosplusgabon) - La Tunisie a exprimé vendredi sa profonde préoccupation par rapport aux "graves développements" qui se déroulent actuellement en Libye où des groupes armés risquent de déclencher une nouvelle guerre, annonce un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères.

La Tunisie a appelé toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter une escalade qui aggraverait encore les souffrances du peuple libyen et menacerait leur harmonie et leur intégrité territoriale, ajoute le communiqué. La Tunisie a insisté également sur l'importance du maintien du processus politique sous l’égide de l’ONU et de garantir le succès de la conférence nationale inclusive qui se tiendra prochainement.

Une source sécuritaire proche du passage frontalier, Ras Jadir, entre la Tunisie et la Libye a annoncé que toutes les forces sécuritaires et militaires tunisiennes sont mises en état d'alerte maximum pour faire face à toutes les éventualités, précisant toutefois que les activités du passage se déroulent normalement.

Le Maréchal Khalifa Haftar a lancé jeudi une opération qu'il a baptisée ''nettoyage de Tripoli des milices armées'', poussant le chef du gouvernement d'entente, reconnu par la communauté internationale, Fayez al-Sarraj, à mettre en état d'alerte ses troupes pour faire face à une attaque du Maréchal, rappelle-t-on.

