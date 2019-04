Saturday's exchange rates for the CFAF in Central Africa

07 Avril 2019

Libreville, Gabon, April 6 (Infosplusgabon) – Following are Saturday’s exchange rates for the CFAF, as issued by the Bank of Central African States:

Currencies

Buying Selling

Euro 629.71 655.95

US Dollar 585.101 585.169

Pound Sterling 766.385 766.627

Canadian Dollar 438.278 438.388

Yen 5.23710 5.23798

Yuan 87.1946 87.1825

Swiss Franc 584.856 584.966

South African Rand 41.6207 41.6469

Moroccan Dirham 60.5842 61.2114

Turkish Lira 104.901 105.223

Egyptian Pound 33.7672 33.9685

Nigerian Naira 1.62208 1.63913

Emirati Dirham 159.296 159.347

FIN/INFOSPLUSGABON/GOP/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon