Fayez al-Sarraj fustige les ambitions personnelles ayant éloigné le pays d'une solution pacifique

06 Avril 2019

Tripoli, Libye, 6 avril (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement libyen d'union nationale, Fayez al-Sarraj, a affirmé que le Forum national inclusive "constitue l'unique accès à un État civil stable", assurant que "les désirs personnels ont fait entrer le pays dans la guerre, loin d'une solution pacifique", en allusion à l'escalade militaire à son comble à Tripoli et ses environs depuis le lancement d'une offensive par Khalifa Haftar.

"Dans ces circonstances, qui nous ont été imposées nous rassurons les Libyens dans les zones des opérations sur leur vie et leurs biens", a déclaré M. al-Sarraj, dans un discours diffusé samedi soir par les chaînes "Libya officielle" et "Libya nationale" sur la situation prévalant, rappelant que dans toutes ses rencontres il "mettait l'accent sur l'Etat civil et la fin des divisions politiques que connaît le pays".

Le 27 février dernier lors de la rencontre avec le maréchal Khalifa Haftar, chef de l'Armée nationale libyenne basée dans l'Est, à Dubaï, aux Emirats arabes unis, sous les auspices de l'Envoyé de l'ONU, Ghassan Salamé, le président du Conseil présidentiel a réitéré le caractère civil de l'Etat et le placement de l'Armée sous l'autorité civile.

Au cours de cette rencontre, il a été convenu d'écourter la période de la transition, d'unifier les institution de l'Etat et d'organiser des élections générales avant la fin 2019.

Il a souligné dans son discours que "ce conflit n'est pas régional ou tribal de quelque manière que ce soit, et nous ne réitérerons pas l'appel lancé à tous les Libyens du pays sur la nécessité de donner la priorité à l'intérêt du pays, d'unir les rangs et de travailler ensemble pour sortir la Libye de cette crise".

"Nous avons tendu nos mains pour la paix, mais la déclaration de la guerre ne trouvera que fermeté et force", a déclaré Fayez al-Sarraj, évoquant l'opération militaire lancée par le commandement général des forces armées libyennes vers Tripoli, ajoutant qu'un "coup d'État de Haftar sur l'Accord politique nous a poussé à donner l'ordre de protéger l'Etat civil".

Le président du Conseil présidentiel a souligné aussi dans son discours qu'il demandera des comptes "à toutes les parties qui ont participé à l'attaque de Tripoli", ajoutant que "les personnes impliquées dans la perte de vies humaines seront traduites devant les tribunaux locaux et internationaux".

Il a indiqué que sa principale obsession "et d'éviter l'effusion de sang et d'assurer la sécurité des institutions de l'État", soulignant qu'"il existe une unanimité d'écarter la solution militaire à la crise. Il a affirmé que "le Forum inclusive constitue l'entrée dans une étape de stabilité".

M. al-Sarraj a souligné aussi: "Malheureusement, il y a ceux qui guettaient pour plonger le pays dans la guerre destructrice entraînée par des considérations individuelles", ajoutant que toutes ses rencontres avec le commandant en chef de l'armée nationale, le maréchal Khalifa Haftar, "visaient à mettre fin à la crise".

M. al-Sarraj a estimé que "le discours de Haftar ramène au régime totalitaire", réitérant que le conflit en Libye "n'est pas régional ou tribal" et a appelé toutes les parties "à donner la priorité aux intérêts et à la sécurité de la patrie".

Le responsable libyen a exhorté la communauté internationale à ne pas "mette sur le même pied d'égalité l'agresseur et ceux qui se défendent et celui qui œuvre à la militarisation de l'Etat et celui qui respecte l'Etat civil démocratique", lui demandant de laisser le pays tranquille.

Il a interpellé dans son discours les pays accusés d'ingérence en disant: "Un dernier mot aux pays qui soutiennent les affrontements entre les Libyens, craignez Dieu et cessez de vous immiscer dans nos affaires".

