Rwanda : La gouverneure générale du Canada rend hommage aux victimes du génocide rwandais de 1994

06 Avril 2019

Kigali, Rwanda, 6 avril (Infosplusgabon) - La gouverneure générale du Canada, Julie Payette, a effectué une visite au Mémorial du Génocide Rwandais situé sur une colline qui surplombe la ville de Kigali où elle a rendu un hommage aux victimes du génocide de 1994 contre les Tutsis.

Mme Payette se trouve présentement au Rwanda pour une visite d'une semaine au cours de laquelle elle prendra part ce dimanche, aux commémorations du 25ème anniversaire du génocide contre les Tutsis.

Au Mémorial du Génocide Rwandais, notamment au niveau du site d'enterrement des victimes, la dignitaire canadienne a déposé une gerbe de fleurs pour honorer la mémoire de plus d'un million de victimes des massacres survenus entre la période d'avril et juillet 1994.

Un communiqué officiel publié un peu plus tôt par le gouvernement canadien a reconnu et mentionné le rôle joué par les membres de la mission d'appui pour la paix des Nations-Unies au Rwanda, y compris les Casques bleus canadiens et le Général Roméo Dallaire qui avaient risqué leurs vies pour en sauver d'autres et protéger les populations qui étaient à la recherche de refuges lors de ce génocide de 1994.

Le communiqué ajoute que le gouvernement canadien est disposé et reste engagé pour collaborer avec les partenaires dans le but de promouvoir les droits humains internationaux et de prévenir les atrocités tel ce génocide, afin qu'elles ne se reproduisent plus dans le monde.

Dans le cadre de sa visite au Rwanda, la gouverneure générale du Canada fera également une visite au niveau de l'institut africain pour les sciences mathématiques, dans le but de sensibiliser les jeunes sur l'importance d'embrasser les matières scientifiques pour répondre aux exigences des marchés du travail d'aujourd'hui et de demain.

On rappelle que le Canada et le Rwanda entretiennent une collaboration et un partenariat dans différents domaines, notamment dans le domaine du commerce et de l'investissement, du changement climatique, pour le maintien de la paix et une coopération avec les organisations multilatérales telles que le Commonwealth, les Nations-Unies et la Francophonie.

