Libye : La visite d'Antonio Guterres en Libye et le soutien international aux élections à la Une des journaux

06 Avril 2019

Tripoli, Libye, 5 avril (Infosplusgabon) - Les journaux libyens paraissant, cette semaine, ont accordé une large couverture à la visite du Secrétaire général des Nations Unies en Libye, Antonio Guterres pour soutenir le processus politique et ont rapporté sa position à l'égard de l'escalade militaire dans la région ouest du pays, ainsi que le soutien de la communauté internationale à la tenue de la Conférence nationale inclusive, ainsi que l'organisation d'élections générales pour mettre fin à la phase de transition.

Le journal Al-Wassat a affirmé que le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que "les Nations Unies n'ont pas d'agenda, ni d'intérêts en ce qui concerne la Libye, mais un seul intérêt : le bien du peuple libyen, la paix dans le pays, la possibilité de vivre dans une démocratie normale et de tirer parti de l'immense richesse du pays pour le bénéfice de ses citoyens", soulignant que "la solution en Libye doit être une solution politique libyenne avec une direction libyenne".

Rapportant la conférence de presse tenue, jeudi soir à Tripoli, en marge de sa visite en Libye, le journal a indiqué que le Secrétaire général des Nations Unies a affirmé qu'"une intervention étrangère ne pourra résoudre les problèmes d'aucun pays, il est donc important que ce principe s'applique également à la Libye".

C'est pourquoi, "nous mettons notre vision en étroite consultation avec les Libyens de tout le pays, lors de réunions publiques tenues dans tout le pays pendant plus d'un an, l'idée de tenir un forum national libyo-libyen sur le territoire libyen pour pouvoir discuter de l'avenir de la Libye", a ajouté le patron de l'ONU cité par le journal.

Concernant l'escalade militaire, M. Guterres a affirmé, selon le journal : "Je voudrais faire un appel très fort : tous les mouvements militaires doivent cesser, un appel à contenir la situation, un retour au calme et un arrêt de l'escalade, une escalade militaire, politique et verbale. Lors de la réunion que j’ai eue aujourd’hui avec le président du Conseil présidentiel, nous avons convenu qu’il n’y avait pas de solution militaire à un problème quelconque dans le monde, ni de solution militaire aux problèmes en Libye. La solution doit être politique et il est essentiel que la solution politique soit très forte grâce au dialogue".

Le journal Afrigatenews s'est, pour sa part, intéressé aux réactions concernant l'escalade militaire, rapportant que le membre du Haut Conseil de l'Etat, Abderrahman Al-Chater a critiqué les développements militaires en Libye.

"La mission de l'ONU n'a pas protégé l'Accord politique obtenu et signé par les parties en conflit", a déclaré M. Al-Chater cité par le journal, ajoutant que "ce qui se passe est le résultat de la mauvaise politique commise par tous. Les parties au conflit n'ont pas protégé l'accord politique aussi et ont pris les moyens de faire une avancée décisive dans la crise libyenne, suivies d'amendements à l'accord pour résoudre le reste des problèmes".

Le journal électronique libyen a ajouté que le membre du Conseil d'Etat a affirmé que "les pays européens sont divisés en deux camps : le Camp de Paris et le Camp de Palerme, et qu'ils ont brisé lors du forum d'Abou Dhabi. Le conseil présidentiel était faible et n'a pas montré une compréhension profonde de la crise libyenne dès le début et ne s'est pas mobilisé pour lui apporter un soutien international".

Revenant à la Conférence internationale, le journal Al-Wassat a écrit que "le Forum national a connu un fort élan international et européen à moins d'un mois de sa tenue à Ghadames, sous le haut patronage des Nations Unies, du 14 au 16 avril, ce qui s'est traduit par des positions de soutien exprimées par le Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Union européenne".

Le journal a ajouté qu'au milieu de cet élan international, l’Envoyé de l’ONU, Ghassan Salamé, a commencé à dévoiler quelques points à l’ordre du jour du forum, qui était un mystère pour les politiciens et les analystes libyens.

Toutefois, le journal a indiqué que la variable qui a soulevé des points d'interrogation sur la scène libyenne est la visite soudaine du maréchal Khalifa Hafter en Arabie saoudite après une rencontre avec l'Arabie saoudite au lendemain d'une rencontre avec une délégation européenne.

Al-Wassat a indiqué que l’Envoyé de l’ONU a, lors d’un entretien télévisé révélé un point de l'ordre du jour du Forum national dans la mesure où il a parlé implicitement dans ses déclarations que "les élections, la loi de son organisation et de nombreuses autres choses seront discutées lors du Forum national", s'engageant à revenir au Conseil de sécurité pour aider les Libyens à organiser des élections et mettre un terme à ceux qui les gênent en cas de consensus sur ces détails lors du Forum.

Le journal a conclu qu'avec l'accélération des développements locaux, régionaux et internationaux menant au Forum national, les renforts militaires de l'Armée nationale dans l'Ouest du pays ont été rapportés suscitant davantage d'interrogations pour la suite de ce Forum libyo-libyen, ce qui a amené les observateurs à se demander si cette mesure n'est pas une action, une pression ou une manœuvre à l'égard des participants à cette rencontre.

