Calme précaire ce vendredi à Tripoli sur fond de poursuite des préparatifs des groupes armés

06 Avril 2019

Tripoli, Libye, 6 avril (Infosplusgabon) - La capitale libyenne, Tripoli, s'est réveillée le vendredi matin dans un calme précaire, au lendemain d'une nuit agitée par les bruits de bottes et des véhicules des Forces armées du gouvernement d'union nationale, qui se sont déployés dans plusieurs sites, après avoir repris le contrôle, jeudi soir, d'une position située à 27 km de la capitale, qui était occupée par des combattants relevant de l'Armée nationale libyenne dirigée, par le maréchal Khalifa Haftar.

Des groupes armés de la ville de Zaouia ont chassé dans la nuit de jeudi à vendredi des éléments de l'Armée nationale libyenne, qui avaient pris le contrôle d'un poste de sécurité à 27 km de Tripoli.

La vie a repris son cours normal ce vendredi, jour de repos hebdomadaire en Libye, où les rues de Tripoli sont quasi-vides de passants, à part quelques personnes et de rares véhicules qui traversent en trombe la chaussée.

Les préparatifs de la guerre se poursuivent depuis le lancement par le maréchal Khalifa Haftar d'une offensive sur Tripoli, en dépit des mises en garde de la communauté internationale qui a exhorté les Libyens à la retenue, expliquant qu'il ne peut y avoir de solution militaire en Libye.

Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, en visite en Libye pour soutenir le processus politique, a écrit dans un tweet ce vendredi: "Je m'envole de Tripoli à Tobrouk et Benghazi. Mon but reste le même: éviter une confrontation militaire. Je répète qu’il n’y a pas de solution militaire pour la crise libyenne, seulement politique".

Exprimant ses préoccupations à l'égard de la situation en Libye et des mouvements des troupes pouvant conduire à des affrontements armés, M. Guterres a exhorté les parties libyennes à s'en tenir au dialogue, seul moyen de parvenir à un règlement de la crise en Libye.

On rappelle qu'il a rencontré le président du Conseil présidentiel, Fayez al-Sarraj, avec qui il s'est entretenu sur le processus politique et la tenue de la Conférence inclusive.

L'annonce de l'offensive des forces de Haftar contre Tripoli a suscité un tollé au niveau international, des pays et organisations dénonçant ce qui a été considéré comme "une escalade militaire".

Cinq pays, à savoir: les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, les Emirats Arabes Unis et l'Italie ont appelé, jeudi soir, "toutes les parties" en Libye à faire baisser "les tensions immédiatement", après que le maréchal Khalifa Haftar a ordonné à ses troupes de se diriger vers Tripoli.

"En cette période délicate du processus de transition en Libye, des mesures militaires et des menaces unilatérales risquent de plonger de nouveau la Libye dans le chaos", ont déclaré les cinq Etats dans un communiqué conjoint publié jeudi par le Département d'Etat américain.

"Nous croyons fermement qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit libyen et nos gouvernements s'opposent à toute action militaire en Libye et nous ferons porter la responsabilité à toute faction libyenne qui attiserait la guerre civile", ajoute le communiqué.

La délégation de l'Union européenne en Libye a fait part "de sa profonde préoccupation par la mobilisation militaire en cours en Libye et la rhétorique d'escalade qui risque sérieusement de conduire à une confrontation incontrôlable", demandant "instamment à toutes les parties de réduire immédiatement les tensions et de mettre fin à tous les actes de provocation".

Dans son communiqué, l'UE a indiqué que: "le peuple libyen mérite de vivre dans la paix et la sécurité. La situation actuelle exige des décideurs qu'ils agissent de manière responsable et qu'ils mettent enfin l'intérêt national en premier".

L'UE soutient pleinement les efforts de médiation de l'Envoyé de l'ONU, Ghassan Salamé, qui a convoqué du 14 au 16 avril une Conférence générale inclusive destinée à obtenir un consensus des Libyens sur un agenda des élections générales, mettant fin à la période de transition.

L'Egypte s'est déclarée profondément préoccupée par les affrontements dans les banlieues de la capitale, Tripoli et a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et à mettre un terme à l'escalade.

Dans un communiqué, le ministère égyptien des Affaires étrangères a réaffirmé "la position ferme de l'Egypte de soutien aux efforts des Nations Unies et son soutien à la solution politique, en tant qu'option unique pour préserver la Libye et garantir la sécurité et l'intégrité territoriale de son peuple et de ses richesses".

Pour sa part, le Secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) s'est déclaré préoccupé par l'escalade militaire dans les banlieues de la capitale libyenne et a appelé toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à éviter toute escalade armée, pouvant conduire à un chaos menaçant la sécurité et la paix et compromettant le processus de réconciliation globale dans le pays.

Dans une déclaration, le Secrétariat général a appelé "à des efforts concertés de tous et à la coopération pour le maintien de la sécurité et de la stabilité de la Libye et pour la défense de l'intérêt supérieur de la Libye, ainsi que de l'unité de son peuple et de son territoire".

Dans son premier commentaire officiel sur l'évolution de la situation en Libye, le ministère russe des Affaires étrangères a exprimé le souhait de "régler le différend de manière politique, sans appliquer le scénario militaire".

"Nous espérons que ce scénario ne sera pas appliqué", a déclaré le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, jeudi soir, en réponse à une question sur les perspectives de résolution militaire du conflit en Libye.

"Nous partons de la nécessité de résoudre la crise par des moyens politiques, diplomatiques et nous déployons des efforts en ce sens sur plusieurs années", a affirmé Mme Zakharova.

