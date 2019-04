"Le bien-être du peuple libyen est l'unique agenda des Nations unies", selon Antonio Guterres

05 Avril 2019

Tripoli, Libye, 5 avril (Infosplusgabon) - "Aider à promouvoir une solution politique conduite et portée par les Libyens eux-mêmes, afin de mettre fin à plusieurs années d'instabilité et d'insécurité et qui fait passer le bien-être du peuple libyen en premier est l'unique agenda des Nations unies dans ce pays d'Afrique du Nord", a déclaré le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'une conférence de presse tenue jeudi à Tripoli, la capitale libyenne.

M. Guterres s'est exprimé devant la presse à l'issue d'un entretien avec les hauts responsables politiques et d'autres acteurs pour faire avancer l'idée des Nations unies, proposée pour la première fois il y a plus d'un an et discutée dans les différentes localités du pays, de convoquer une Conférence nationale libyenne sur l'avenir politique du pays, qui mettrait définitivement fin à des années de troubles suite à la destitution du colonel Muammar Kadhafi en 2011.

Les Libyens "ont trop souffert et méritent de vivre dans un pays normal avec des institutions normales, dans la paix, la sécurité et la prospérité", a dit M. Guterres, ajoutant que: "les Nations unies n'ont aucun agenda ni aucun intérêt par rapport à la Libye autre que: "le bien-être du peuple libyen, la paix dans le pays et la possibilité de vivre dans une démocratie normale et d'exploiter les énormes richesses de ce pays pour le bénéfice de ses citoyens".

"Ce n'est pas à travers une intervention étrangère que nous allons régler les problèmes d'un pays" a-t-il poursuivi, soutenant : "et donc il est important que ce principe s'applique aussi à la Libye".

Selon M. Guterres, la Conférence serait "conduite par et portée par les Libyens à l'intérieur du territoire libyen, afin de pouvoir discuter de l'avenir de la Libye... Et les Nations unies sont totalement déterminées à l'organiser".

Suite au mouvement de convois militaires de l'Est de la Libye vers l'Ouest en direction de la capitale, rapporté jeudi matin, le patron de l'ONU a lancé "un vibrant appel" en faveur de la désescalade et à mettre fin à tout déploiement de factions militaires dans cet Etat divisé.

A l'issue de la rencontre avec le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d’union nationale (GNA), il a dit: "nous partageons le constat selon lequel, il n'y a pas de solution militaire à aucun problème dans le monde et qu'il n'y a pas de solution militaire pour les problèmes en Libye. La solution doit être politique et il est essentiel qu'une solution politique soit trouvée à travers le dialogue".

La reprise du dialogue politique entre le gouvernement reconnu par la communauté internationale et les factions militaires qui contrôlent -ou cherchent à contrôler - d'autres parties du pays, est essentielle, a estimé M. Guterres. "Je suis prêt à assumer l'initiative qui serait nécessaire pour la rendre possible, si les conditions qui la permettent sont réunies", a-t-il ajouté.

Le patron de l'ONU a également expliqué combien il a été "ému et choqué" après avoir visité un centre de détention pour des réfugiés et des migrants, "choqué" par le niveau de souffrances et particulièrement par le niveau de désespoir qu'il a trouvé.

"Ceci ne relève, bien entendu, pas seulement de la responsabilité de la Libye, c'est une responsabilité pour l'ensemble de la communauté internationale", a-t-il fait remarquer.

“Mon appel s'adresse à la communauté internationale, afin qu'elle comprenne la nécessité que la loi internationale sur les réfugiés soit totalement respectée et la nécessité de s'attaquer au problème de la migration d'une manière qui soit compatible avec la défense des intérêts de l'Etat, mais aussi des droits humains des migrants", a conclu M. Guterres.

