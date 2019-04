L'IGAD crée un groupe de travail sur la mer Rouge et le golfe d'Aden

04 Avril 2019

Khartoum, Soudan, 4 avril (Infosplusgabon) - L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a mis en place, jeudi, le groupe de travail sur la mer Rouge et le golfe d'Aden lors d'une réunion du Comité des ambassadeurs de l'IGAD.

La création de ce groupe de travail est conforme à la décision de la 46ème session du Conseil des ministres de l'IGAD qui s'est tenue à Djibouti le 27 février 2019, a annoncé, jeudi, un communiqué de presse de l'IGAD.

Le groupe de travail devrait étudier, examiner et formuler des recommandations sur les conclusions et recommandations du Conseil et élaborer d'urgence un plan d'action régional assorti de délais précis.

Selon le communiqué reçu à Khartoum, le groupe de travail se dotera d'une position et d'une stratégie communes pour faire face aux «défis et opportunités de la mer Rouge et du golfe d'Aden».

Il a indiqué que le groupe de travail coordonnera ces actions avec la Commission de l'Union africaine, conformément à la décision du Conseil.

