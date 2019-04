Niger : Le président de l’Assemblée nationale appelle la population à collaborer dans la lutte contre le terrorisme

04 Avril 2019

Niamey, Niger, 4 avril (Infosplusgabon) – Le président de l’Assemblée nationale, Ousseini Tinni a appelé, jeudi, les populations à contribuer à la lutte contre le terrorisme, soulignant que « la guerre est loin d'être terminée, la bête est certes atteinte, mais elle bouge encore... ».

Dans un discours à l’ouverture de la session des lois de l’Assemblée nationale, M. Tinni a notamment indiqué : « pour en venir à bout, en plus de la bravoure et de la combativité des Forces de Défense et de Sécurité, il est indispensable que la population soit mise à contribution ».

« Au Niger, quoi qu'aucune portion de notre territoire n'échappe au contrôle des autorités nationales, le terrorisme se rappelle encore assez régulièrement à notre mémoire par des actes de guérillas aussi lâches que meurtriers. Pourtant, nos Forces de Défense et de Sécurité, vigilantes et plus combatives que jamais, font de leur mieux sur le terrain où leur dévouement va jusqu'au sacrifice suprême ».

Pour le président Tinni, l'ennemi est « sournois » et la nature du conflit est assez « particulière ». « C’est une guerre au sein des populations », a dit M. Tinni et « pour en venir à bout, en plus de la bravoure et de la combativité des Forces de Défense et de Sécurité, il est indispensable que la population soit mise à contribution ».

« Cette contribution, c'est d'abord un soutien inconditionnel et sans faille aux Forces de défense et de sécurité (FDS), c'est ensuite une collaboration permanente et vigilante avec elles, c'est surtout la prise de conscience que la guerre concerne tout le monde et qu'elle est à la fois un frein local et national au progrès économique et social.. ».

«Cette prise de conscience ne doit pas être uniquement le fait des populations de la ligne de front, mais celui de l'ensemble des populations nigériennes. D'abord en raison de l'obligation de solidarité nationale, ensuite parce que le terrorisme telle une gigantesque pieuvre, peut dérouler ses tentacules dans toutes les régions ».

Le président Tinni a rappelé que c'est pour toutes ces raisons que la représentation nationale, de par ses prérogatives constitutionnelles, a décidé «d'aller à la rencontre de toutes les populations du Niger» pour étudier avec elles les voies et moyens permettant de mieux aider les FDS à déloger de leur sein tous les ennemis de la paix.

«Elle a donc décidé, pour cette année 2019, que toutes les missions de terrain à conduire par les Commissions générales permanentes, dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques, se déroulent sur une unique thématique à savoir «la sensibilisation des populations sur la paix, la sécurité et l'unité nationale».

L'objectif est de conférer à la nécessaire collaboration entre les FDS et les populations plus de réussite et d'efficacité afin qu'à brève échéance « nous soyons enfin débarrassés du terrorisme » pour nous consacrer entièrement aux actions de développement, actions que « la prolongation de cette guerre, aussi absurde que meurtrière, risque de compromettre ».

