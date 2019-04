La présidentielle de 2020 en Côte d’Ivoire se passera bien, assure le Président Alassane Ouattara

04 Avril 2019

Abidjan, Côte d"Ivoire, 4 avril (Infosplusgabon) - Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a assuré lundi devant les députés, que l'élection présidentielle d'octobre 2020 se passera bien, tout en appelant la classe politique à arrêter de se faire peur.

“Au moment où la Côte d’Ivoire s'apprête à aborder un nouveau cycle par l'élection présidentielle de 2020, je souhaite vivement l'union de tous pour faire face, dans la confiance et dans la sérénité, à cette importante échéance. Je suis convaincu et je le répète, que tout se passera bien, dans une bonne ambiance, comme cela a été en 2015. Je dirai aux uns et aux autres d'arrêter de se faire peur”, a soutenu le Président Ouattara dans son allocution, lors la cérémonie solennelle d'ouverture de l'Assemblée nationale.

Le Président Ouattara a ajouté que la Côte d’Ivoire est en paix, demeurera un pays de paix et organisera une élection démocratique en 2020 tout en continuant son chemin vers le progrès et l'évolution moderne de la société. Il a lancé un appel à l'union de tous autour des valeurs de paix, de dialogue et de fraternité chères au Père fondateur de la Côte d’Ivoire, le Président Félix Houphouët-Boigny.

Pour dissiper la suspicion de certains acteurs politiques sur le processus électoral, le Président Ouattara a annoncé l'examen prochain d'un projet de loi de recomposition de la Commission électorale indépendante (CEI) conformément aux recommandations de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP).

Ce projet de loi va prendre en compte les propositions issues des discussions partis politiques-gouvernement et société civile - entamées depuis le 21 janvier dernier, sous la houlette du Premier ministre, Amadou Gon Goulibaly.

Le Président Ouattara a adopté une posture de rassurance pour mettre en confiance la classe politique qui avait interprété les propos du ministre de la Défense, Hamed Bakayoko “2020, c'est calé, c'est bouclé et c'est géré” , comme un passage en force que le régime actuel préparerait en sourdine.

