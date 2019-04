Lancement de deux rapports sur les perspectives économiques en Afrique ce mercredi à Yaoundé

04 Avril 2019

Yaoundé, Cameroun, 4 avril (Infosplusgabon) - La Banque africaine de développement (BAD) a procédé ce mercredi à Yaoundé au lancement de l’édition 2019 des rapports sur les perspectives économiques régionales en Afrique centrale (PER) d’une part et sur l’ensemble de l’Afrique (PEA) d’autre part, a-t-on constaté sur place.

En ouverture de la cérémonie, le ministre délégué chargé du Plan, Paul Tasong, a salué l’initiative de la Banque, dont les rapports mettent en évidence les défis économiques et sociaux à relever en Afrique centrale, tout en présentant des recommandations précises pour améliorer les performances de la région.

Le directeur général de la Banque pour l’Afrique centrale, Ousmane Doré, a dressé les performances et les perspectives économiques aussi bien de la région que du continent.

Le Responsable-pays de la Banque au Cameroun, Solomane Koné, a souligné l’opportunité de la cérémonie de lancement qui permet des échanges larges et fructueux, "dont la prise en compte des stratégies et opérations devant contribuer à l’amélioration de la qualité de nos politiques, conseils et opérations".

Les rapports examinent les évolutions macroéconomiques récentes en Afrique et dans la région d’Afrique centrale, et en dégage les perspectives à court terme pour les années 2019 et 2020.

Ils exposent l’état d’avancement de l’intégration régionale et la situation de fragilité dans cette région, couvrant sept pays – Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Centrafrique, République Démocratique du Congo et Tchad.

Dans son exposé sur les perspectives économiques en Afrique, le directeur par intérim du département des Economies-pays à la BAD, Ferdinand Bakoup, a souligné qu’une "intégration régionale effective en Afrique permettrait de stimuler l’essor des marchés nationaux au niveau continental, d’accroître les flux commerciaux et d’investissements, d’atténuer les déficiences institutionnelles et infrastructurelles et d’impulser une transformation structurelle".

Le rapport sur les perspectives régionales, quant à lui, indique, qu’en 2018, la région Afrique centrale a connu une accélération de la croissance comparativement à 2017, avec un taux moyen de 2,2% contre 1,1% en 2017. La croissance économique de la région a été principalement soutenue par le rebond observé des prix des matières premières, principalement le pétrole.

Dans son exposé, l'économiste en chef pour l’Afrique centrale de la BAD, Hervé Lohoues, fait observer que les perspectives de croissance indiquent des hausses attendues du PIB réel de 3,6% et 3,5%, en 2019 et 2020 respectivement.

"Pour la réalisation de ces projections, la région dispose d’opportunités dont elle pourrait profiter, notamment la croissance de l’économie mondiale, la hausse des prix du pétrole, les réformes macroéconomiques engagées dans les pays de la région et ses richesses naturelles", a-t-il expliqué.

"En revanche, la région devra aussi relever certains défis, entre autres, la situation sécuritaire, le besoin de diversification des économies, l’amélioration du climat des affaires et de la gouvernance, ainsi que le développement du capital humain", a poursuivi l'économiste en en chef pour l’Afrique centrale de la BAD, qui souligne que la fragilité de l’Afrique centrale est caractérisée par un contexte sécuritaire volatile et une instabilité politique, résultant de l’éclatement de plusieurs conflits multiformes, notamment pour le contrôle des richesses naturelles.

Ces conflits ont été exacerbés par la faible capacité des Etats à faire face aux problèmes d’insécurité et de reconstruction, le niveau élevé de pauvreté des populations et le déficit de gouvernance.

Dans la perspective de transformation structurelle soutenue par l’intégration régionale, l’Afrique centrale pourrait s’appuyer, selon les rapports, sur quelques piliers.

Il s’agit de réduire la fragilité et renforcer la résilience ; accélérer la diversification économique des États membres pour réduire la fragilité induite par les chocs exogènes ; développer le système financier pour promouvoir la finance inclusive et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Il s’agit également de renforcer l’état de droit, la connectivité des infrastructures d’énergie, de transport et de TIC.

De même, il faut penser à la mutualisation des forces entre Etats dans la formation du capital humain et la valorisation de leurs avantages comparatifs mais aussi l’accélération des conditions de mise en œuvre de la future Zone de libre-échange continentale (ZLEC).

