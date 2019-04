Le Maroc, premier pays « Partenaire pour la démocratie locale » auprès du Conseil de l’Europe

04 Avril 2019

Paris, France, 4 avril (Infosplusgabon) - Le Royaume du Maroc a obtenu le statut de « Partenaire pour la démocratie locale » auprès du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, l’assemblée d’élus territoriaux de 47 Etats membres et devient ainsi le premier pays à bénéficier de ce statut qui offre aux pays du voisinage du Conseil de l’Europe un cadre privilégié de dialogue et de contacts institutionnels avec leurs homologues européens.

« Cette demande de statut témoigne de l’intérêt du Maroc pour notre travail et s’inscrit dans le cadre des excellentes relations entre le Congrès et les autorités marocaines à tous les niveaux. C’est dans ce contexte prometteur que nous nous réjouissons de l’ambitieuse coopération qui s’amorce», a déclaré, mardi, le porte-parole du Congrès sur le partenariat sud-méditerranéen, dans un communiqué.

Le statut de Partenaire pour la démocratie locale s’inscrit dans le contexte de la politique de voisinage du Conseil de l’Europe et poursuit trois objectifs: faciliter la transition politique démocratique dans les pays concernés, contribuer à promouvoir une bonne gouvernance en se fondant sur la protection des droits de l’Homme et de l’État de droit et consolider et étendre son action pour répondre aux défis communs.

La délégation marocaine comprendra 6 représentants et 6 suppléants qui pourront siéger aux côtés des membres du Congrès et contribuer aux débats en session, sans droit de vote, ainsi qu’à ses travaux en commissions de monitoring, des questions d’actualité et de la gouvernance.

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe se compose de deux chambres, la Chambre des pouvoirs locaux et la Chambre des régions et comprend 324 représentants et 324 suppléants, qui représentent plus de 200.000 collectivités territoriales européennes.

