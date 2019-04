Gabon : Logements meublés dans un cadre convivial à Libreville

04 Avril 2019

Gabon-Tourisme-Logement-Locations saisonnières

LIBREVILLE, 4 avril (Infosplusgabon) - Pour vos voyages d’affaires, d’études, colloques ou de vacances à Libreville, particulier propose une formule conviviale de logement spacieux de trois chambres entièrement meublées et climatisées avec salon et cuisine équipés pour courte, moyenne et longue durée au quartier Charbonnages, près de l’Ecole Publique du même nom, à quelques centaines de mètres du Lycée Français de Libreville et à 10 mn en voiture de l’aéroport international Léon Mba.

Situé au deuxième étage, l’appartement dispose de 2 petites Terrasses avant et arrière, un WC visiteur et 2 salles d'eau. Un coin rangement, une petite pharmacie, une machine à laver et une sélection de livres de lecture en français et en anglais. Antennes Canal installées, Wifi en permanence. Parking privé non couvert dans haute barrière sécurisée ou à l'extérieur d'une impasse.

Vidéosurveillance. Tout l’appartement loué à 750 000 F CFA le mois. Deux chambres individuelles avec une grande salle d’eau à 250 000 F CFA/mois chacune et une chambre Premium à 300 000 francs CFA/mois dotée d’une salle d'eau complète et privée, frigo etc. Service complet de chambre inclus tous les deux jours. Compteur d’électricité individuel Edan à recharger. Contacts : 24106066291 ou 24107843371. Adresse électronique : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .

