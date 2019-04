Zimbabwe : Les nombreux voyages du président Mnangagwa sont "irrationnels", selon MDC Alliance

02 Avril 2019

Harare, Zimbabwe, 2 avril (Infosplusgabon) – Le chef du principal parti d'opposition au Zimbabwe, MDC Alliance, a qualifié d'"irrationnels" les fréquents voyages à l'étranger du Président Emmerson Mnangagwa.

Depuis son accession au pouvoir à travers un coup d'Etat militaire en novembre 2017, M. Mnangagwa s'est rendu trente fois à l'étranger en louant des jets privés qui coûtent 12 500 dollars par heure.

“Les voyages de M. Mnangagwa sont irrationnels et témoignent d'une sorte de dissonance cognitive. Ce pays traverse une crise politique et économique extrême. En plus de cela, il est victime d'une catastrophe naturelle, mais la priorité pour lui (chef de l'Etat), c'est d'être ailleurs que dans son propre pays.

"Il se rend même à des ateliers où il est le seul président avec le président du pays hôte", a déclaré ce lundi à la Pana, Jacob Mafume, porte-parole du MDC.

“Cela traduit une absence de hiérarchisation des priorités et qu'il croit que la population du Zimbabwe est à sa merci. Ceci équivaut à un manquement à son devoir, une absence de prise de conscience par rapport à la gravité des fonctions qu'il assume. C'est aussi une ponction de nos ressources et un comportement infantile. Nous croyons que en tant que président, quand on annonce des mesures d'austérité, cela doit aussi se refléter sur le nombre de voyages effectués à l'étranger".

M. Mnangagwa fait face à des critiques de plus en plus nombreuses sur ses voyages, avec plus de 500 heures de voyages accumulés depuis novembre 2017, alors que le pays est plombé par un déficit budgétaire de 3 milliards de dollars enregistré l'année dernière, d'après le Service du budget du Parlement.

En faisant le décompte des voyages de M. Mnangagwa, à raison de 12 500 dollars l'heure en jet privé, entre la Suisse et les Emirats arabes unies, ce dernier a dépensé plus de 6 millions de dollars.

Toutefois, en ajoutant le fait qu'il se déplace avec son entourage, le coût des voyages de M. Mnangagwa augmente significativement.

Voici la liste des voyages qu'il a effectués depuis sa prise du pouvoir :

Décembre 2017: Pretoria, Afrique du Sud

Janvier 2018: Davos, Suisse

Janvier 2018: Addis-Abeba, Ethiopie

Janvier 2018: Luanda, Angola

Janvier 2018: Lusaka, Zambie

Janvier 2018: Windhoek, Namibie

Janvier 2018: Maputo, Mozambique

Février 2018: Gaberone, Botswana

Mars 2018: Gaberone, Botswana

Mars 2018: Kinshasa, République démocratique du Congo

Mars 2018: Kigali, Rwanda

Avril 2018: Beijing, Chine

Mai 2018: Doha, Qatar

Juin 2018: Nouakchott, Mauritanie

Juin 2018: Dar-es-Salaam, Tanzanie

Juillet 2018: Johannesbourg, Afrique du Sud

Août 2018: Windhoek, Namibie

Septembre 2018: Beijing, Chine

Septembre 2018: New York, Etats-Unis

Octobre 2018: Lusaka, Zambie

Novembre 2018: Conakry, Guinée

Novembre 2018: Addis-Abeba, Ethiopie

Janvier 2019: Moscou, Russie

Janvier 2019: Minsk, Biélorussie

Janvier 2019: Baku, Azerbaijan

Janvier 2019: Astana, Kazakhstan

Février 2019: Addis-Abeba, Ethiopie

Mars 2019: Abu Dhabi, Emirats arabes unis

Mars 2019: Luanda, Angola

Mars 2019: Pretoria, Afrique du Sud

Lors d'une séance au Sénat jeudi dernier, le Sénateur de Matabeleland Sud, Bekithemba Mpofu (MDC Alliance) a demandé au ministre des Finances, Mthuli Ncube, “la politique gouvernementale concernant les voyages du président. Allons-nous continuer à louer des avions ou avez-vous l'intention d'acheter un avion pour le président ?".

M. Ncube a répondu que "les services du président disposent d'un budget alloué à travers un processus qui passe par cet hémicycle et que nous approuvons, et ils utilisent ce budget de façon normale pour satisfaire le budget voyage du président".

“Il (M. Mnangagwa) est un leader international et tous ses voyages sont nécessaires pour le bien du pays, car il doit participer à des rencontres importantes pour s'assurer que notre pays demeure au sein de la communauté internationale. Ce sont des voyages normaux qui rentrent dans le budget normal".

Toutefois, à ce jour, M. Mnangagwa n'a mentionné que la signature de protocoles d'accord de plusieurs millions de dollars selon lui, mais aucun d'entre eux ne s'est encore matérialisé et aucun détail n'a filtré concernant ces accords.

Sentant la pression, M. Mnangagwa s'est exprimé vendredi devant le comité central de son parti (Zanu-PF), en disant que son voyage à Abu-Dhabi, aux Emirats arabes unis, a été entièrement payé par ses hôtes sans donner d'explications pour ses 29 autres déplacements.

Toutefois, ses déclarations sont en contradiction avec celles de son porte-parole qui avait assuré que le président avait payé ce voyage de sa propre poche.

En janvier, Richard Segal, un analyste des marchés émergents auprès de l'agence Manulife Asset Management, une filiale canadienne de Manulife Financial Corporation, avait dit que les voyages de M. Mnangagwane étaient inappropriés.

FIN/INFOSPLUSGABON/LOR/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon