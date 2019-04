Éric Amoussouga prend la tête de GE pour l’Afrique francophone

02 Avril 2019

ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 2 avril (Infosplusgabon) - General Electric (GE) a nommé Éric Amoussouga, en outre directeur des ventes de l’activité Solutions de réseau de GE en Afrique subsaharienne, au poste de président-directeur général pour l’Afrique francophone. Il aura pour directive depuis Abidjan, de jouer un rôle central dans la gestion de la prochaine étape du déploiement de la stratégie et de la croissance de GE sur les marchés africains francophones.

Commentant cette nomination, M. Farid Fezoua, président-directeur général de GE Afrique, a réitéré la volonté de GE de collaborer avec les gouvernements et le secteur privé pour constituer des partenariats public-privé et développer des solutions durables axées sur les résultats.

M. Amoussouga est doté d’une expérience de 19 années dans le secteur énergétique acquise auprès de grands opérateurs comme AREVA, ALSTOM et GE, ainsi qu’une vaste expertise dans les domaines du développement du secteur énergétique et des stratégies de vente, notamment en Afrique centrale et de l’Ouest, souligne-t-on.

On rappelle que « les partenariats avec les gouvernements et les entreprises locales représentent une part très importante de la croissance de GE en Afrique francophone et dans l’ensemble du continent ».

