Maurice promeut l'autonomisation des femmes à travers les coopératives

01 Avril 2019

Port Louis, Île Maurice, 1er avril (Infosplusgabon) – Le ministre mauricien des Coopératives et des Entreprises, Soomilduth Bholah, a rappelé, lundi, qu'en dépit du fait que les femmes représentent plus de 50% de la population de Maurice, il n'existe que 75 sociétés coopératives féminines dans cet Etat insulaire de l'Océan Indien.

S'exprimant lors d'un atelier sur l'égalité des sexes consacré à l'autonomisation des femmes à travers les coopératives de Terre Rouge, près de la capitale, Port-Louis, M. Bholah a affirmé l'engagement du gouvernement à promouvoir l'autonomisation des femmes.

“A cette fin, plusieurs mesures et motivations ont été mises en place pour soutenir les coopératives", a-t-il dit, en encourageant les femmes à exploiter pleinement leur potentiel et à tirer avantage des programmes mis en place pour devenir entrepreneur.

“L'un des derniers programmes concerne l'octroi d'une aide financière par la Banque de développement de Maurice, sans garantie, jusqu'à 500 000 Rs (34,50 Rs = 1 dollar US) pour un taux d'intérêt annuel de 3% en vue d'aider les femmes à monter une entreprise", a-t-il dit.

Le ministre a expliqué que la Fédération des coopératives féminines LTD agit comme un facilitateur en aidant les femmes à améliorer leurs compétences et aptitudes en matière d'entreprenariat, et en les encourageant à s'engager dans le mouvement coopératif.

En outre, M. Bholah a parlé de l'importance de la technologie dans le domaine de l'entreprenariat "qui ouvre de nouvelles opportunités grâce à la mise en réseau avec d'autres entreprises en éliminant les contraintes sociales liées au genre qui peuvent limiter l'accès des femmes à l'information et aux ressources".

