Deuxième Forum sino-arabe sur les technologies de l'information et de la communication à Tunis

Tunis, Tunisie, 1er avril (Infosplusgabon) - L'Organisation arabe des Technologies de l'Information et de la Communication (AICTO) organise, lundi et mardi, à Tunis, en collaboration avec le Bureau chinois du système de navigation par satellite, la deuxième session du ''Forum de coopération sino-arabe'' en matière de technologie de l'information et de la communication.

Ce Forum entre dans le cadre de la coopération entre la Ligue des États arabes et la République de Chine et du suivi du projet du centre d'excellence du système de navigation par satellite, inauguré en avril 2018 au technopole El-Gazala, dans la banlieue-nord de Tunis.

Axé sur le thème ''Partenariat, Applications, Services'', le Forum, parrainé par le ministère tunisien de l'Enseignement supérieur et de Recherche scientifique, vise à renforcer davantage la coopération sino-arabe dans le domaine du système de navigation par satellite, qui joue un rôle important dans le développement économique.

Le Centre du système de navigation par satellite de Tunis est un projet pilote, fruit d'un accord de coopération signé depuis 2016 entre la Chine et la Ligue des Etats arabes, plus précisément entre l'Organisation arabe des technologies de l'information et de la communication et le Bureau chinois de navigation par satellite (CSNO), rappelle-t-on.

