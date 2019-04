Réunion à Tripoli sur la formation et la coopération avec la police internationale

01 Avril 2019

Tripoli, Libye, 1er avril (Infosplusgabon) - Le ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha, s'est entretenu, lundi, à Tripoli, avec le coordinateur des opérations à la direction de la lutte contre le terrorisme du projet de partenariat financé par l'Union européenne, Ahmed Abdelwahid, sur la formation et la coopération avec la police internationale.

La réunion, qui s'est tenue au ministère de l'Intérieur, a porté aussi sur le projet de partenariat financé par l'Union européenne, qui vise à contrôler tous les postes frontaliers de l'Etat libyen, afin de prévenir l'infiltration de terroristes et de criminels, a indiqué un communiqué publié sur le site du ministère de l'Intérieur.

Les deux responsables ont discuté également de la question de la formation et de la coopération policière internationale, en coordination avec l'Office de la police criminelle arabe et internationale au ministère de l'Intérieur (Interpol), a précisé la même source.

Le directeur de l'équipe au Centre des opérations et de la coordination, Nadim Wakila, et le chef du bureau de la police criminelle arabe et internationale du ministère de l'Intérieur ont pris part à la réunion.

Ce projet s'inscrit, rappelle-t-on dans le cadre de la Mission d'assistance de l'Union européenne (UE) pour une gestion intégrée des frontières en Libye (EUBAM-Libye).

EUBAM a été créée le 22 mai 2013 sur décision du Conseil de l'UE avec pour objectif "d'aider les autorités libyennes à se doter des capacités nécessaires pour améliorer la sécurité aux frontières libyennes terrestres, maritimes et aériennes" et à plus long terme, "définir une stratégie plus large de gestion intégrée des frontières".

