Le président Bouteflika pourrait annoncer sa démission cette semaine, selon des médias algériens

01 Avril 2019

Alger, Algérie, 1er avril (Infosplusgabon) - Des médias algériens croient savoir ce lundi que le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, pourrait annoncer sa démission cette semaine, à la suite des protestations de plus en plus croissantes et de la pression de l'armée.

Selon la chaîne de télévision privée Ennahar, qui cite des sources politiques, la démission du président Bouteflika pourrait être annoncée mardi.

Le chef de l'État algérien démissionnerait en vertu de l’article 102 de la Constitution, précise-t-elle.

Aucun commentaire n'a été enregistré de la part de la présidence de la République depuis l'annonce de cette information, faite également par la chaîne de télévision El Bilad.

L'annonce de la démission du président algérien intervient quelques heures après la formation du nouveau gouvernement chargé de l'expédition des affaires.

Selon certaines sources, la formation de ce gouvernement par M. Bouteflika est un indice de cette démission, dans la mesure où un président par intérim n'est pas habilité à former un gouvernement.

Elle vise aussi à éviter un vide institutionnel, ont ajouté les mêmes sources.

