Lancement d'un projet de détection des jeunes talents du cyclisme au Rwanda

01 Avril 2019

Kigali, Rwanda, 1er avril (Infosplusgabon) - La Fédération rwandaise de cyclisme a procédé dimanche au lancement d'un projet de détection et de formation des jeunes talents sur l’ensemble du territoire, a-t-on appris lundi de source sportive à Kigali.

Au cours d'une compétition cycliste organisée le même jour à Kigali, parmi les critères pris en compte dans cette campagne, il y a notamment la vitesse de réaction et d’action motrice, l'endurance-vitesse, l'endurance-force, la force dynamique et statique, la souplesse et la coordination pour les jeunes âgés de moins de 17 ans.

Les responsables de la Fédération rwandaise de cyclisme ont annoncé qu'à travers cette démarche, le système de compétition va permettre un tri sélectif, en vue de pouvoir accompagner la carrière des futurs champions du cyclisme au Rwanda.

Depuis 2008, le sport cycliste au Rwanda est devenu professionnel, lorsque le premier événement cycliste professionnel (Tour du Rwanda) a été intégré à l’UCI Afrique en tant que course de catégorie 2.2.

