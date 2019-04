Zimbabwe : ZTA se félicite de la suppression de la taxe de transfert de 2% sur les revenus du tabac

01 Avril 2019

Harare, Zimbabwe, 1er avril (Infosplusgabon) - La Zimbabwe Tobacco Association (ZTA) s'est félicitée de la suppression de la taxe de 2% sur les ventes, introduite l’année dernière pour augmenter les recettes du gouvernement dans l’achat de tabac.

Le ministère des Finances a introduit un texte réglementaire dans le journal gouvernemental du 29 mars 2019 exonérant de 2% la transaction sur les transferts relatifs à la vente de tabac.

''La suppression de la taxe de 2% va effectivement profiter aux producteurs de tabac. En réalité, une déclaration a été faite il y a environ une semaine dans laquelle il était dit que le gouvernement allait passer le texte réglementaire. Mais en tant qu'agriculteurs, nous avions reçu la notification de la suppression de la taxe de 2%, il y a environ une semaine, donc il n'y a donc rien de nouveau sur cet point’’, a déclaré, lundi, le président de ZTA, Rodney Ambrose, lors d'un entretien téléphonique avec la Pana.

''Les vendeurs avaient déserté le marché à cause de la taxe de 2%. Si vous regardez la première, la deuxième et la troisième journée de vente, sur les +/- 40 acheteurs enregistrés, seuls 4 étaient en activité. Dès l’annonce de cette suppression actuelle de la taxe de 2%, nous avons maintenant enregistré la présence de 20 sur le marché, ce qui a attisé la concurrence.

La suppression de la taxe de 2% intervient à un moment où la feuille de tabac constitue 23% des exportations du Zimbabwe et génère plus de 800 millions de dollars par an, selon le ministre des Finances, Mthuli Ncube.

En accordant aux acheteurs et aux vendeurs de tabac cette exonération de taxe, le gouvernement a tenu la promesse qu’il avait faite aux producteurs de tabac lorsque ces derniers avaient sollicité des précisions sur le maintien des devises étrangères pour les exportations.

Conformément au texte réglementaire 80 de 2019, en vertu de l’article B, l’exonération s’applique : ''’au transfert de fonds pour les acheteurs de tabac ou pour les entrepreneurs lors ventes aux enchères, aux transferts de fonds effectués par les entrepreneurs lors des enchères en faveur des producteurs de tabac pour les livraisons de tabac''.

La taxe de transfert de 2% s’applique à toute transaction monétaire entre 10 et 500.000 dollars américains que ce soit des dollars américains ou en dollars RTGS, après quoi des frais fixes de 10.000 dollars américains seront prélevés par transaction.

La taxe de transfert de 2% avait été instaurée en octobre 2018 et avait pour objectif d’ajouter 700 millions de dollars américains aux recettes annuelles du gouvernement.

M. Ambrose a affirmé dit qu’ils avaient exercé des pressions pour que la taxe soit supprimée et qu’ils s’attaquaient maintenant au niveau de rétention des producteurs de tabac par rapport à leurs recettes d’exportation.

''Nous comprenons que la Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) va publier une autre circulaire avec des modalités exactes pour préciser comment les agriculteurs auront accès à ces 50% (des recettes d’exportation) parce qu’à l’heure actuelle, c’est le flou total quant à cette possibilité d’accès à ces 50%’’, a-t-il indiqué.

La RBZ était initialement revenue sur son engagement antérieur à verser aux agriculteurs 50% de leurs recettes de vente en devises étrangères.

Toutefois, la RBZ avait par la suite publié une déclaration pour donner l’assurance que les producteurs de tabac ‘’auront accès à 50% des produits nets de la vente de tabac dans leurs comptes bancaires Nostro FCA’’.

Cependant, les producteurs de tabac ne savent pas comment cela sera mis en œuvre et exigent plus de clarté.

