La rappeuse ivoirienne Nash désignée ambassadrice nationale de l'UNICEF

01 Avril 2019

Abidjan, Côte d’Ivoire, 1er avril (Infosplusgabon) - La rappeuse ivoirienne, Natacha Flora Sonloué, mieux connue sous le nom d'artiste Nash, a été nommée ambassadrice nationale du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) en Côte d’Ivoire avec pour mission de faire la promotion des droits de chaque enfant.

Nash va joindre ainsi sa voix à celle de centaines d’artistes, d’athlètes et de personnalités à travers le monde, qui prêtent leur voix et leur talent pour que chaque enfant puisse naître et grandir en bonne santé, être protégé contre la violence et l’exploitation, manger une nourriture de qualité, en quantité suffisante, avoir accès à l’eau potable, vivre dans un environnement propre et aller à l’école, où qu’il soit et d’où qu’il vienne.

“Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Nash, une artiste talentueuse et un modèle positif pour les jeunes, pour lutter à nos côtés, afin de défendre les droits des enfants de Côte d’Ivoire. Grâce à son art et son grand cœur, elle arrive à établir un contact privilégié avec les jeunes les plus vulnérables”, s'est réjoui le Représentant de l’UNICEF en Côte d’Ivoire, Dr. Aboubacar Kampo.

La rappeuse affectueusement appelée la “go cracra du Djassa” est aussi une artiste engagée.

Elle œuvre à la valorisation de la culture ivoirienne et s’investit personnellement pour venir en aide aux enfants vivant dans la rue, afin de leur donner une deuxième chance.

“En tant que championne pour les enfants, ce qui me tient tout particulièrement à cœur, c’est d’aider les jeunes en difficulté à regagner le chemin de l’école et de continuer à se battre dans la vie afin d’être autonomes et de réaliser leurs rêves", a-t-elle déclaré.

"Je sais ce que plusieurs d’entre-eux vivent. Je veux leur donner espoir. Ce que je souhaite par-dessus tout, c’est un avenir meilleur pour chaque enfant”, a-t-elle poursuivi.

En tant qu’ambassadrice nationale de l’UNICEF, Nash participera à des campagnes d’information et de sensibilisation visant à susciter un changement social et culturel.

Elle s’engage à encourager la solidarité et à attirer l’attention des gouvernants et du public en général, sur les problèmes et difficultés auxquels sont confrontés les enfants vivant en Côte d’Ivoire.

Nash totalise 17 ans de carrière musicale et deux albums à son actif. Elle a effectué des tournées en Afrique, en Europe et a offert des prestations lors de différents festivals internationaux.

De plus, chaque année depuis six ans, elle organise le festival “hip-hop enjaillement”, qui a lieu dans la commune de Treichville, à Abidjan, où elle donne le micro à de jeunes talents.

Le festival 2019 se tiendra sous le thème : “Pour chaque enfant et chaque jeune, un avenir, une seconde chance en partenariat avec l’Union européenne et l’UNICEF”.

Nash a fait de l’originalité et la pertinence de ses écrits pour décrire la réalité des jeunes au quotidien sa marque de fabrique.

Reconnue comme l’une des plus grandes ambassadrices du langage Nouchi, l’artiste a un don pour parler des maux de la société dans un langage accessible aux jeunes.

Nash a tout particulièrement à cœur de venir en aide aux jeunes filles victimes de violence et d’exploitation.

