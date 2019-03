L’ANC condamne les entraves orchestrées pour empêcher le retour de François Boko au Togo

31 Mars 2019

Lomé, Togo, 31 mars (Infosplusgabon) - L’Alliance nationale pour le changement (ANC) a vivement dénoncé et condamné les entraves orchestrées par le parti au pouvoir, en vue d’empêcher le retour de François Akila-Esso Boko, ancien ministre de l’Intérieur, après un exil de 14 ans, indique un communiqué du parti transmis ce dimanche à Lomé.

«L’ANC dénonce et condamne la volonté du régime RPT/UNIR d’empêcher le retour des Togolais qui ont dû quitter leur pays pour des raisons politiques. De nombreux Togolais sont encore contraints à l’exil ou à la clandestinité, malgré la liberté d’aller et de venir reconnue à tous», souligne le parti.

Aussi, lance-t-il un appel au gouvernement togolais pour le «respect scrupuleux de la Constitution, qui dispose en son article 22, alinéa 2», rappelle-t-il : «Aucun Togolais ne peut être privé du droit d’entrer au Togo ou d’en sortir».

Jeudi, la compagnie Air France en partance de Paris pour Lomé, a refusé d’embarquer l’ancien ministre de l’Intérieur, le Chef d’Escadron, Boko, au «risque de voir interdire l’atterrissage de son avion à Lomé», indique-t-on de sources concordantes.

Exfiltré de Lomé en 2005, pour des raisons de sécurité, le Chef d’Escadron de Gendarmerie, ministre de l’Intérieur, avait refusé de cautionner l’élection présidentielle organisée suite au décès d’Eyadéma Gnassingbé en 2005.

Il dénonçait les mauvaises préparations et des conséquences fâcheuses pour le pays, selon des informations fournies par les services compétents de son ministère.

Cette élection controversée ayant porté au pouvoir Faure Essozimna Gnassingbé qui succède à son père, avait fait plus de 500 morts (selon une enquête de l’ONU) et des milliers de blessés et de réfugiés, rappelle-t-on.

