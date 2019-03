La tuerie d’Ogossagou au centre du Mali dans la presse française

31 Mars 2019

Paris, France, 31 mars (Infosplusgabon) – Les massacres de la population du village d’Ogosssagou, peuplé par la communauté peule, au centre du Mali, région devenue l’épicentre des violences dans le pays, samedi 23 mars par des hommes armés soupçonnés d’être membres de la milice dogon Dan Nan Ambassagou, qui ont fait plus de 160 morts et plusieurs blessés, ont été analysés par les journaux français.

«Au Mali, l’ampleur du massacre des peuls est inédite, mais elle était prévisible», a titré Le Monde Afrique reprenant les propos du chercheur Baba Dakono qui a décrypté, dans un entretien avec le journal, la complexité de la situation sécuritaire malienne qui va bien au-delà des conflits inter-communautaires.

Pour le chercheur malien Baba Dakono, de l’Institut des études sécuritaires, il est cependant réducteur de se concentrer sur l’aspect communautaire des violences, car, a-t-il affirmé, «l’ampleur peut paraître surprenante, elle est même inédite, mais l’attaque était prévisible» dans des localités où historiquement les groupes socioprofessionnels ont des rapports conflictuels.

«Cette attaque était prévisible car elle est intervenue dans un environnement dominé par des luttes de pouvoir locales ainsi que dans un cycle de représailles et de vengeances entre des acteurs qui s’affrontent pour des ressources naturelles très limitées dans la zone», a déclaré Baba Dakono.

Le chercheur malien a souligné qu’auparavant, ces conflits se réglaient au gourdin ou à la machette mais depuis 2012 et la présence massive d’armes conjuguée à la faible présence de l’Etat, ils se font à la kalachnikov et sont donc bien plus mortels, a expliqué Baba Dakono.

Dans un autre article intitulé « Peuls et Dogon dans la tourmente au Mali : histoire d’une longue relation ambivalente», Le Monde Afrique a ajouté que sans Etat pour s’interposer entre les deux communautés, la violence risque de s’accroître bien qu’il ait existé depuis des siècles une cohabitation plus ou moins paisible au gré des circonstances politiques des divers peuples présents», a écrit le journal.

Selon le journal, la création d’un royaume peul théocratique et ethnocentrique, la Dîna du Macina, établie définitivement en 1818, est un tournant capital dans les relations entre Peuls et Dogon.

« Face aux vexations de leurs voisins – notamment celles du puissant royaume bambara de Ségou au sud-ouest, et des Touareg au nord –, des Peuls se rebellent et travaillent à une régénération sociale sur la base de principes islamiques. Ils délimitent et occupent des régions nouvelles », a souligné Le Monde Afrique.

Malgré cet antagonisme, a ajouté le journal, des civils dogon ont su abriter des Peuls en fuite, et à de nombreuses reprises. Des communautés peules entières doivent ainsi leur salut à ces Dogon.

« Ces événements tragiques et hautement médiatisés prennent place dans une longue histoire de coexistence souvent difficile entre Peuls et Dogon. Le défi à relever, si la paix advient, sera de réconcilier ces deux peuples et de bâtir la société idéalisée des années 1990 et 2000. Une grande partie des tensions actuelles est due à l’irruption d’acteurs externes et à la diffusion de fausses informations altérant les perceptions mutuelles : djihadistes et milices de mercenaires divisent. Chacun se sent vulnérable. Or, sans Etat pour s’interposer, défendre, expulser les acteurs de la discorde, la violence risque bien, hélas, de continuer de s’accroître», analyse Le Monde Afrique.

Libération, avec son article «Dans le centre du Mali, l'Etat incapable d'enrayer le cycle des tueries » a décrypté un conflit inter-communautaire exacerbé par les mouvements jihadistes indiquant qu’à Ogossagou où cohabitent Peuls et Dogons, depuis un an et demi, les deux communautés sont engagées dans un cycle de violences et de représailles de plus en plus radicales.

L’origine de la rivalité entre les deux ethnies remonte à plusieurs siècles et chaque communauté revendique aujourd’hui un accès privilégié au territoire, a expliqué le journal, avant de préciser que le réchauffement climatique et la pression démographique ont aiguisé la compétition pour la terre entre les éleveurs peuls, semi-nomades, et les cultivateurs dogons. Mais c’est la crise du Nord-Mali, en 2012, qui a fait basculer cette vieille adversité en conflit ouvert.

Par le passé, a souligné un chercheur dans le journal, les querelles étaient «régulées par les autorités coutumières», mais celles-ci semblent aujourd’hui dépassées par les événements avant d’égrener les autres acteurs qui peuvent arrêter le cycle des massacres : les juges et les chefs traditionnels ne sont pas adaptés pour gérer ce type de conflit ; L’Etat, qui devrait naturellement se poser en arbitre, en est incapable.

Il a poursuivi en relevant que l’armée malienne est considérée comme un acteur partial : même prévenue, elle échoue régulièrement à empêcher les tueries, et ses troupes ont elles-mêmes commis de nombreuses exactions contre les Peuls de la région et les milliers de militaires français de l’opération Barkhane déployés sur le sol malien n’ont pas vocation à s’interposer, leur mandat étant circonscrit à la lutte antiterroriste.

« Les Casques bleus de la Mission des Nations unies pour la stabilisation du Mali (13 000 personnes) pourraient davantage jouer ce rôle de force de dissuasion. Mais le cycle de violence a déjà largement dépassé ses capacités », s’est désolé le chercheur.

« Mali : un massacre qui interroge sur l’influence des milices », a titré l’Humanité pour qui après l’attaque du village peul se pose la question de la collusion entre les milices et le pouvoir.

« C’est la pire tuerie qui se soit produite depuis la fin des principaux combats de l'opération lancée en 2013, à l'initiative de la France, officiellement pour chasser les groupes djihadistes qui avaient pris le contrôle du Nord », a déploré le quotidien.

L’attaque serait le fait du Dan an Amassagou (« les chasseurs qui se confient à Dieu »), qui recrute essentiellement au sein des populations dogons, constituées en majorité de paysans sédentaires

«Se pose en effet la question de l’utilisation de milices armées qui utilisent leurs relations avec le pouvoir central pour régler des conflits anciens entre éleveurs et agriculteurs, notamment sur le contrôle des terres. Sur place, beaucoup de Maliens soulignent l’inaction des forces de sécurité et celle des soldats français de Barkhane, qui ne se préoccupent pas de la protection des civils», a écrit le journal.

« Mali: une centaine de Peuls massacrés », a titré Le Figaro, ajoutant que la tuerie s’est déroulée en pleine visite du Conseil de sécurité de l'ONU dans un Sahel en proie à la menace jihadiste.

« Depuis l'apparition il y a quatre ans dans le centre du Mali du groupe jihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les Peuls, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies bambara et dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture, qui ont créé leurs propres groupes d'autodéfense. Ces violences ont coûté la vie à plus de 500 civils en 2018, selon l'ONU», a relaté Le Figaro.

Le journal a souligné que parmi les morts, il y a les éléments peuls du DDR (désarmement, démobilisation et réinsertion) cantonnés dans le village de Ogossagou», dans le processus de «désarmement, démobilisation et réinsertion» (DDR) prévu par l'accord de paix de 2015 pour les combattants de groupes armés.

« Au centre du Mali, l’embrasement du conflit communautaire », a titré La Croix qui dans son analyse a estimé que dans le cercle de Bankass, à la frontière avec le Burkina Faso, cette zone enclavée, l’absence de l’Etat et la présence des groupes djihadistes attisent le conflit communautaire.

FIN/INFOSPLUSGABON/MNB/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon