Une communauté nigériane affirme que 148 membres ont été tués, 545 maisons détruites par les violences inter-communautaires

Abuja, Nigeria, 31 mars (Infosplusgabon) - La communauté Adara, dans la zone du gouvernement local de Kajuru, dans l'Etat de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria, affirme que 148 membres de sa communauté ont été tués et 545 maisons détruites depuis un mois.

Le président de la communauté, Mumini Madugu, a déclaré dimanche à Kaduna que la destruction et les attaques perpétrées contre la communauté par des bergers peuls présumés ont laissé des milliers de personnes Adara sans abri.

M. Madugu a déclaré que la communauté avait été attaquée quelques jours après un communiqué de la State Government House Kaduna, le 15 février, selon lequel un certain nombre de Fulanis, dont des femmes et des enfants, avaient été tués par les populations locales.

Selon Madugu, les assaillants ont envahi Unguwan Barde, tué 35 personnes, détruit 90 maisons et se sont rendus au village de Karamai le 2 février, tué 42 personnes et détruit 196 maisons.

Le 11 mars, la communauté Dogon Noma a également été attaquée ; 71 personnes ont été tuées et 259 maisons détruites, soit un total de 148 personnes tuées et 545 maisons détruites.

"Dans toutes ces attaques, 65 personnes ont été grièvement blessées et sont actuellement hospitalisées, tandis que 28 millions de nairas de céréales et d'autres produits alimentaires ont également été brûlés (1 dollar US= 360 nairas)", a déclaré M. Madugu.

Il a ajouté que ces attaques avaient déplacé des milliers de personnes, dont deux mille enfants qui se réfugient actuellement dans huit camps situés à Chikun, Kajuru et Kachia.

M. Madugu a appelé les autorités à tous les niveaux et les Nigérians bien intentionnés à leur venir en aide et à les aider à reconstruire leurs maisons pour qu'ils puissent rentrer chez eux.

Il a remercié les agences gouvernementales, les organisations non gouvernementales (ONG), les organisations communautaires et les organisations de la société civile (OSC) pour leur soutien.

L'un des anciens, Usman Stingo, a déclaré que la région a une histoire de coexistence pacifique avec celles voisines, y compris les Haoussas et les Fulanis.

M. Stingo, enseignant à la retraite, a particulièrement décrit la relation entre le peuple Adara et les Fulanis comme une relation symbiotique qui remonte à l'époque de leurs ancêtres.

Il a déclaré que la relation a commencé à se détériorer en 2017 en raison d'une relation entre un garçon haoussa et une fille Adara qui a conduit à un affrontement communautaire entraînant la perte de vies et de biens.

"En outre, le 18 octobre 2018, un autre malentendu s'est produit à Kasuwan Magani et a dégénéré en crises graves qui ont fait plus de 100 morts. Le lendemain, le chef d'Adara a été enlevé et assassiné. Et depuis lors, Kajuru LGA et le peuple Adara ont toujours fait la une des journaux, mais pour les mauvaises raisons", a-t-il déclaré.

L'aîné a blâmé la série d'attaques dans la communauté sur l'incapacité du gouvernement à s'acquitter de son devoir de protéger les vies et les biens.

"Personne ne nous convaincra que les Peuls du Kajuru sont responsables de ces attaques parce que l'accent des agresseurs était complètement différent de celui du peuple Peul qui vit avec nous. Nous ne croyons pas que les Fulanis avec qui nous avons vécu pendant des siècles puissent soudainement changer d'attitude et devenir brutaux. Nous sommes d'avis que les agresseurs ont peut-être été des mercenaires engagés, mais qui les a engagés est une question à laquelle nous n'avons pas de réponse", a-t-il déploré.

Sur la façon de rétablir la relation perdue, il a insisté sur la nécessité pour les aînés Adara et Peuls de serrer les rangs chaque fois que quelque chose de cette nature se présente et de démasquer les responsables.

"Mais laisser un groupe partir à la recherche de l'agresseur ne laisse place qu'à la suspicion et à la méfiance qui, si elles ne sont pas bien gérées, pourraient dégénérer en une crise grave aux conséquences inimaginables. Le gouvernement de l'Etat doit également assurer la justice et l'équité pour tous et être un gouvernement pour tous en améliorant particulièrement la sécurité dans l'Etat et en traduisant les agresseurs en justice", a-t-il fait valoir.

